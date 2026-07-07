Ter, 07 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA DO MUNDO

Infantino condena declarações racistas contra Kylian Mbappé

Camisa 10 da França foi alvo de ataques racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla

Reportar Erro
Kylian Mbappé, craque francêsKylian Mbappé, craque francês - Foto: Mauro Pimentel / AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, condenou nesta segunda-feira (6) “de forma inequívoca” os comentários racistas dirigidos ao atacante francês Kylian Mbappé pela senadora paraguaia Celeste Amarilla.

Leia também

• França vence Paraguai com gol de pênalti de Mbappé e vai enfrentar Marrocos nas quartas da Copa

• Kane passa marca de Pelé e acirra disputa com Messi, Mbappé e Haaland pela artilharia da Copa

• França deve levar Paraguai 'a sério', diz Mbappé

“O mundo do futebol e a sociedade como um todo estão unidos em apoio ao capitão da seleção da França: devemos lutar contra o racismo e erradicá-lo juntos”, escreveu o dirigente em uma mensagem publicada no Instagram.

“O futebol mostrou durante esta Copa do Mundo até que ponto é um poderoso fator de união em nossas vidas. Nosso esporte deve permanecer como um espaço inclusivo e seguro para todos nós”, acrescentou.

Infantino concluiu assegurando que a Fifa continuará com seus “esforços para erradicar a chaga do racismo do nosso magnífico esporte e da sociedade”.

Mbappé celebrando a vitória da França sobre o Paraguai em frente ao goleiro Orlando GillMbappé celebrando a vitória da França sobre o Paraguai em frente ao goleiro Orlando Gill. Foto: Mauro Pimentel / AFP

Após a vitória no sábado da França sobre o Paraguai (1 a 0 nas oitavas de final), a senadora Celeste Amarilla fez críticas de teor racista a Mbappé, por meio do X, por sua atitude ao fim do jogo, quando não quis cumprimentar o goleiro 'guarani' Orlando Gill.

"O bruto nem sequer aprendeu a escrever, em vez de leite materno, mamava em cocos e as coisas mais cultas que ouviu na vida foram chimpanzés. Você devia ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill, eu faço isso no Senado e não acontece nada!!!", escreveu.

"Camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo rico, prepotente e feio. Ele ficou nervoso e morrendo de medo durante a partida toda, assim como todo o seu time, não conseguiram marcar um gol sequer e venceram por sorte... A única coisa que muitos de nós lamentamos da 'Albirroja' é não terem dado um tapa de mão aberta na cara dele depois que o jogo acabou", acrescentou Amarilla em outra publicação.

Nesta segunda-feira, pela mesma rede social, Mbappé respondeu à política paraguaia: "Senhora Celeste Amarilla, você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo", escreveu o jogador do Real Madrid. "Jamais permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar o seu ódio e racismo pelo mundo."

Tanto o governo francês como o paraguaio manifestaram seu apoio a Mbappé e condenaram as palavras da senadora.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter