Infantino conversa com Trump e garante que Irã poderá ir aos EUA para a Copa do Mundo

A- A+

O presidente Donald Trump afirmou que "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos". A informação foi divulgada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em publicação na madrugada desta quarta-feira, 11.



A seleção nacional do Irã terá permissão para ir aos Estados Unidos, mesmo com a guerra em curso entre os países, e competir na Copa do Mundo 2026 que começa em exatos 93 dias.





O Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho. Antes de encerrar a fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta, ainda, o Egito em Seattle, Washington, em 26 de junho.



O torneio é sediado nos EUA, Canadá e México entre 11 de junho a 19 de julho. Autoridades iranianas sugeriram recentemente que a participação do país estava em aberto devido ao conflito. Torcedores do país já estavam proibidos de entrar nos EUA na primeira versão da proibição de viagens anunciada pelo governo Trump.



Infantino e Trump, que recebeu o prêmio inaugural da paz da Fifa - uma premiação que muitos acreditam ter sido criada pela entidade máxima do futebol pensando no presidente dos EUA -, tem uma relação próxima.



"Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo da Fifa para unir as pessoas agora mais do que nunca", disse Infantino, acrescentando que agradece a Trump "pelo seu apoio".



No início desta semana, o diretor de operações do mundial da Fifa afirmou que o torneio é "grande demais" para ser adiado devido à turbulência global causada pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.



O CEO da federação, Heimo Schirgi, disse que a Fifa continua monitorando de perto a situação no Irã. "A Copa do Mundo é grande demais e esperamos que todos os classificados possam participar", declarou.

Veja também