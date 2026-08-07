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FIFA Infantino ganha reforço político de Conmebol e México em meio à crise na Fifa Após recuar do projeto de comercialização dos torneios, presidente recebe apoio formal de todas as federações sul-americanas, da Federação Mexicana e mantém respaldo da África

Em meio à maior crise política de sua gestão, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu nesta quinta-feira um importante reforço de apoio.



As dez associações nacionais filiadas à Conmebol, lideradas pela Associação do Futebol Argentino (AFA), além da Federação Mexicana de Futebol (FMF), declararam publicamente respaldo ao dirigente suíço após a retirada da proposta que previa a comercialização dos torneios da entidade por meio de uma empresa subsidiária.

O movimento fortalece a posição de Infantino às vésperas do processo eleitoral de 2027 e amplia sua base de sustentação política depois da forte reação de federações europeias ao projeto conhecido como FIFA Forward Enterprise, que previa a criação de uma empresa para administrar ativos comerciais da entidade.



Em comunicado, a AFA afirmou que apoia a gestão conduzida por Infantino nos últimos dez anos e destacou "o desenvolvimento do futebol em todo o mundo e a solidez institucional baseada em um modelo de governança claro, estável e transparente" como marcas da atual administração.

Messi, craque argentino, recebendo prêmio das mãos de Infantino. Foto: Franck Fife / AFP

A entidade argentina também elogiou a decisão do presidente da Fifa de retirar a proposta de comercialização dos torneios.

Segundo a AFA, a decisão demonstra que "priorizar as normas de governança é um pilar fundamental para fortalecer as relações entre a Fifa, suas associações-membro e as confederações".



A federação ainda afirmou que Infantino promoveu uma "transformação profunda" na entidade e concluiu manifestando apoio para que o dirigente permaneça no cargo após as eleições do próximo ano.

A posição argentina segue a linha adotada oficialmente pela Conmebol. Em nota divulgada após o recuo da Fifa, a confederação presidida por Alejandro Domínguez comemorou o abandono do projeto e afirmou que a decisão preserva os princípios de transparência e boa governança da entidade.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino. Foto: Karim Jaafar / AFP

A organização também fez um apelo à unidade entre as federações nacionais e declarou que não apoiará iniciativas conduzidas fora dos mecanismos institucionais da Fifa.

O apoio também foi estendido pela Federação Mexicana de Futebol, integrante da Concacaf. A entidade afirmou que não apoiará qualquer processo realizado à margem da estrutura institucional da Fifa e reiterou confiança na liderança de Infantino para dar continuidade ao desenvolvimento do futebol mundial por meio do fortalecimento institucional.

O posicionamento mexicano ganha peso por vir de um dos países que organizaram a Copa do Mundo de 2026 ao lado de Estados Unidos e Canadá.

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