Futebol Infantino manifesta apoio a Luis Díaz após sequestro de seus pais na Colômbia Os pais do atacante colombiano do Liverpool, Luis Díaz, foram sequestrados em Barrancas, em La Guajira. O presidente da FIFA, Gianni Infantino enviou "apoio e orações"

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou "apoio e orações" ao atacante colombiano do Liverpool, Luis Díaz, após o sequestro de seus pais no país latino-americano.

A mãe do jogador foi resgatada, mas dezenas de soldados, apoiados pela polícia, continuam à procura de seu pai.

"Em nome da FIFA e da comunidade global do futebol, gostaria de enviar o nosso apoio e orações a Luis Díaz, à sua família e amigos nestes momentos difíceis", disse Infantino no Instagram.

A Federação Colombiana de Futebol também publicou um comunicado na rede social X, pedindo às pessoas que estão mantendo o pai de Díaz retido a sua libertação imediata, sem condições.

O técnico dos 'Reds', Jurgen Klopp, disse no domingo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, que a preparação para o jogo foi "a mais difícil da minha vida".

"Eu não esperava isso, não estava preparado para isso', admitiu.

Luis Díaz, de 26 anos, disputou onze partidas nesta temporada e marcou três gols, mas não foi relacionado para o jogo de domingo.

O português Diogo Jota, companheiro de 'Lucho' no Liverpool, marcou o primeiro gol do duelo contra o Nottingham Forest pela Premier League. O jogador levantou a camisa 7 do colombiano sob aplausos da torcida em Anfield.

"Ouvimos a notícia à noite. Falamos com o Luís, ele queria voltar para casa. Depois tivemos a notícia da mãe dele, o que é fantástico, e desde então nada aconteceu", acrescentou o treinador alemão.

As autoridades não deram detalhes sobre o sequestro, mas segundo a mídia local os pais estavam em um posto de gasolina quando homens armados em motocicletas os interceptaram no município de Barrancas, no norte do país, perto da fronteira com a Venezuela, no departamento de La Guajira.

A Colômbia é um país que sofre há seis décadas com um conflito armado que já deixou um saldo de 9,5 milhões de vítimas, 38.028 delas sequestradas.

