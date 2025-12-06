A- A+

Constrangimento Infantino se desculpa com técnico da Argentina por fazê-lo usar luvas ao carregar taça da Copa Apesar do constrangimento, Lionel Scaloni levou a situação com bom humor

Um dia após o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo 2026, Gianni Infantino veio a público para sua primeira retratação. Neste sábado (6), o presidente da Fifa pediu desculpas ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, por ter sido obrigado a usar luvas para carregar a cobiçada taça até o palco na sexta-feira (5).

"Peço desculpas a você, porque os campeões do mundo podem tocar a taça. Agora venha aqui e segure sem luvas. Agora pode segurar mais uma vez", disse Infantino na cerimônia de divulgação deste sábado.

Apesar do constrangimento, Scaloni levou a situação com bom humor. "Acho que me confundiram com outra pessoa e não me deixaram tocá-la ontem", declarou o treinador argentino, campeão do mundo em 2022, no Catar.

É tradição que apenas os campeões do mundo possam tocar na taça. Entretanto, mesmo no comando da Argentina no Catar, Scaloni ainda teve de usar luvas no sorteio dos grupos, realizado em Washington, nos Estados Unidos. O erro, porém, foi reparado neste sábado.

Um dia depois da revelação das chaves, a Fifa realizou uma cerimônia para confirmar os horários e locais dos jogos de todas as 48 seleções. Os compromissos do Brasil foram revelados - a CBF poderá fazer os ajustes finais em relação à concentração da delegação na América do Norte.

O Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), às 19 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, joga contra o Haiti, às 22 horas (horário de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Por fim, seleção brasileira joga em Miami, contra a Escócia, no dia 24 de junho. A partida final da primeira fase será no Hard Rock Stadium, às 19 horas (horário de Brasília).



