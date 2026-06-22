Infantino se emociona com Vozinha e registra encontro com mãe do goleiro de Cabo Verde na Copa

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A história de Vozinha chamou a atenção de uma das principais figuras do futebol mundial. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, compartilhou nas redes sociais um momento ao lado de Ana Cândida Évora, mãe do goleiro de Cabo Verde, durante o empate por 2 a 2 com o Uruguai, pela segunda rodada da Copa do Mundo.



O encontro ganhou um significado especial pela trajetória que levou a mãe do jogador até os Estados Unidos. Ana Cândida enfrentou dificuldades para conseguir o visto de entrada no país e chegou a correr o risco de não acompanhar presencialmente a participação do filho no primeiro Mundial da história de Cabo Verde.



Infantino fez questão de registrar o momento e ressaltou a emoção da ocasião. "Compartilhei um momento emocionante com Ana Cândida Évora, mãe do goleiro de Cabo Verde, Vozinha, durante o jogo contra o Uruguai", escreveu o presidente da Fifa.

O dirigente também aproveitou para enaltecer o desempenho do goleiro de 40 anos, que vem sendo um dos principais nomes da campanha cabo-verdiana na competição. "As atuações de Vozinha nesta Copa já são uma fonte de inspiração e um lembrete de que nenhum sonho é grande demais", afirmou.







A história da família veio à tona após a estreia contra a Espanha, quando Vozinha foi destaque no empate sem gols. Na ocasião, o goleiro falou sobre a importância do momento e revelou a frustração pela ausência da mãe, que ainda enfrentava entraves burocráticos para viajar.



A situação ganhou repercussão e chegou até Hakeem Jeffries, líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Após tomar conhecimento do caso, o político afirmou que entrou em contato com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para buscar uma solução. A articulação contou ainda com o apoio de autoridades de Cabo Verde e da própria Fifa, até que a autorização fosse concedida a tempo do confronto contra o Uruguai.



Com o problema resolvido, Ana Cândida Évora viajou para os Estados Unidos e finalmente pôde acompanhar o filho em uma partida da Copa do Mundo. Durante o duelo em Miami, ela apareceu emocionada nas arquibancadas e diante das câmeras.



Em busca da classificação à segunda fase, Cabo Verde encara Arábia Saudita nesta sexta-feira, às 21h.

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