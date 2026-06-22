Infantino se emociona com Vozinha e registra encontro com mãe do goleiro de Cabo Verde na Copa
Presidente da Fifa compartilhou um momento ao lado de Ana Cândida Évora, mãe do goleiro de Cabo Verde, nas redes sociais
A história de Vozinha chamou a atenção de uma das principais figuras do futebol mundial. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, compartilhou nas redes sociais um momento ao lado de Ana Cândida Évora, mãe do goleiro de Cabo Verde, durante o empate por 2 a 2 com o Uruguai, pela segunda rodada da Copa do Mundo.
O encontro ganhou um significado especial pela trajetória que levou a mãe do jogador até os Estados Unidos. Ana Cândida enfrentou dificuldades para conseguir o visto de entrada no país e chegou a correr o risco de não acompanhar presencialmente a participação do filho no primeiro Mundial da história de Cabo Verde.
Infantino fez questão de registrar o momento e ressaltou a emoção da ocasião. "Compartilhei um momento emocionante com Ana Cândida Évora, mãe do goleiro de Cabo Verde, Vozinha, durante o jogo contra o Uruguai", escreveu o presidente da Fifa.
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O dirigente também aproveitou para enaltecer o desempenho do goleiro de 40 anos, que vem sendo um dos principais nomes da campanha cabo-verdiana na competição. "As atuações de Vozinha nesta Copa já são uma fonte de inspiração e um lembrete de que nenhum sonho é grande demais", afirmou.
A história da família veio à tona após a estreia contra a Espanha, quando Vozinha foi destaque no empate sem gols. Na ocasião, o goleiro falou sobre a importância do momento e revelou a frustração pela ausência da mãe, que ainda enfrentava entraves burocráticos para viajar.
A situação ganhou repercussão e chegou até Hakeem Jeffries, líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Após tomar conhecimento do caso, o político afirmou que entrou em contato com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para buscar uma solução. A articulação contou ainda com o apoio de autoridades de Cabo Verde e da própria Fifa, até que a autorização fosse concedida a tempo do confronto contra o Uruguai.
Com o problema resolvido, Ana Cândida Évora viajou para os Estados Unidos e finalmente pôde acompanhar o filho em uma partida da Copa do Mundo. Durante o duelo em Miami, ela apareceu emocionada nas arquibancadas e diante das câmeras.
Em busca da classificação à segunda fase, Cabo Verde encara Arábia Saudita nesta sexta-feira, às 21h.