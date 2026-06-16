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Copa do Mundo Infantino vai ao vestiário do Irã após estreia e técnico faz desabafo: "Sofremos injustiça" Delegação iraniana recebeu autorização para entrar em território americano apenas na véspera dos jogos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve no vestiário do Irã na noite desta segunda-feira, em Los Angeles, após o empate de 2 a 2 da seleção asiática com a Nova Zelândia, em partida que marcou a estreia das duas equipes na Copa do Mundo.

O encontro teve o objetivo de prestar solidariedade aos atletas iranianos diante das dificuldades enfrentadas pela equipe durante a sua preparação até aqui. No entanto, durante a visita, ele teve de escutar o desabafo do treinador Amir Ghalenoei.



"Há algo que gostaria que todos observassem de uma perspectiva humana, não apenas técnica. Fomos uma das equipes mais prejudicadas nesta Copa do Mundo por causa das circunstâncias e das dificuldades que nos impuseram. Talvez tenha sido uma injustiça cometida contra esta equipe", afirmou o técnico da seleção iraniana.

Ele afirmou ainda que seus jogadores foram prejudicados também no período de preparação, antes mesmo do início do Mundial, ao citar o fuso horário do Irã.

"Devido à diferença de dez horas entre aqui e o Irã, precisávamos ter chegado pelo menos duas semanas antes para nos adaptar, No entanto, nem sequer nos permitiram chegar dois dias antes".



Concentrada em Tijuana, no México, a delegação iraniana recebeu autorização para entrar em território americano apenas na véspera dos jogos, com obrigatoriedade de deixar os Estados Unidos logo após as partidas.



Essa prática já foi adotada no duelo de estreia contra a Nova Zelândia. Na viagem de volta o capitão do time e um integrante da comissão técnica foram retidos no aeroporto, o que aumentou ainda mais o clima de insatisfação. Em guerra com os Estados Unidos, o Irã tem enfrentado uma série de restrições neste torneio de seleções.



Em sua visita ao vestiário do Irã, Infantino tentou amenizar a irritação dos iranianos com os episódios recentes e adotou um discurso conciliador e de incentivo.

"Hoje foi um jogo difícil e, com um pouco de sorte, poderiam ter ganhado. Vocês mostraram para sua torcida, amigos, familiares e para o mundo que estão na Copa do Mundo e têm mais dois jogos pela frente", disse o mandatário.

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