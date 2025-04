Influencer e ex-militar: saiba quem é o novo chefe de segurança de Cristiano Ronaldo

A- A+

Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, contratou um novo chefe de segurança para reforçar a proteção de sua família na Arábia Saudita. O escolhido é Claudio Miguel Vaz, ex-militar com ampla experiência em operações de segurança, segundo informou o jornal britânico Daily Mail.



A medida foi tomada diante de crescentes preocupações com a privacidade e a segurança de seus familiares — sua parceira, Georgina Rodríguez, e os filhos. Desde que chegou ao país, o craque português tem enfrentado uma intensa exposição midiática e o assédio constante do público.





Segundo o jornal malaio NST, mensagens "perturbadoras" enviadas ao português e a sua mulher nas redes sociais teriam deixado a família nervosa, levando Ronaldo a tomar uma atitude. O novo chefe de segurança será responsável por coordenar todas as medidas de proteção, incluindo a supervisão de deslocamentos e a segurança da residência de Ronaldo em Riade.

Quem é Claudio Miguel Vaz?

Vaz, novo chefe de segurança de Cristiano Ronaldo, ficou conhecido nas redes sociais, onde acumula mais de 12 mil seguidores. Ele tem experiência em proteção no setor privado, especialmente em áreas problemáticas de Portugal.

Com formação parlamentar, trabalhou com artistas como o rapper NGA e, depois, com jogadores como Rafael Leão e Gelson Martins. Segundo o jornal espanhol Marca, a decisão de Ronaldo de contratar Vaz e demitir os antigos seguranças não foram bem aceitos por pessoas próximas ao craque.

