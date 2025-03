Influencer surfista morre atropelada por lancha dias antes de se casar, no Chile

A- A+

A surfista e influenciadora Javiera Ortiz morreu aos 34 anos em um acidente ocorrido na costa do Chile. A jovem foi atropelada por uma lancha de pesca na praia Rinconada de Taucú, em Cobquecura, segundo o meio de comunicação local 24 Horas. Embora tenha sido rapidamente socorrida e levada para um posto de saúde, os golpes e ferimentos sofridos com o forte impacto foram tão graves que os médicos nada puderam fazer para salvar sua vida.

Após o acidente, o condutor do barco, cuja identidade ainda não foi revelada, foi detido por algumas horas. No entanto, as autoridades vão deixá-lo em liberdade enquanto aguarda julgamento.

A notícia da morte de Javiera foi anunciada por meio de um comunicado na conta oficial do Instagram do Rinconada de Taucú Surf Club, onde a jovem praticava o esporte há aproximadamente dois anos.





"É com profunda tristeza e pesar que anunciamos que uma surfista morreu em um acidente na praia de Rinconada de Taucú, Cobquecura, hoje. A comunidade do surfe e os moradores locais já estão de luto pela perda trágica. Segundo os registros, a surfista foi atingida por um barco, o que lhe causou a morte", explicou a instituição. "Este acidente causou choque e tristeza na comunidade e nos lembrou da importância de tomar precauções extremas ao praticar atividades aquáticas. Surfistas e equipes são incentivados a respeitar as normas de segurança e estar atentos ao ambiente para evitar acidentes".

Em sua última postagem no Instagram, em 5 de fevereiro, Javiera compartilhou um vídeo no qual mostrava o que uma seguidora lhe enviou como presente de casamento, que seria celebrado dias após o trágico acidente.

"Sempre sonhei em ter um espaço com muitas espirais de vento para o dia do meu casamento, e é assim que muitos dos meus seguidores estão me ajudando a fazer isso acontecer”, ela escreveu no final do post.

Agora, centenas de usuários estão usando esse vídeo para deixar suas palavras de despedida.

“Vou aprender a fazer espirais em sua memória, linda Javi”, “Que Deus lhe dê uma nuvem cheia dessas lindas espirais! Vou tricotar a minha e colocá-la na Virgem Maria no meu jardim. Obrigado universo pela sua existência! Tenha uma boa viagem, Javi”, “Espiral… farei em sua memória, linda sereia”, “Faremos uma espiral em sua homenagem”, “Espiral para você. “Que ela chegue ao céu, linda”, foram algumas das mensagens que recebeu.

Javiera Ortiz foi uma influenciadora e surfista de Rancagua, no Chile, que se dedicou a criar conteúdo sobre o esporte que lhe apaixonava e especialmente sobre tricô. Para impulsionar sua carreira, ela se mudou há dois anos para Cobquecura, onde morava com seu futuro marido.

Além disso, ela publicou centenas de tutoriais nos quais ensinava passo a passo como fazer roupas e acessórios. Também oferecia cursos em uma plataforma educacional bem conhecida. Uma das técnicas que a destacou foi a tecelagem XL que ela aprendeu em uma viagem à Austrália. Para tricotar essas peças oversized, a jovem usou os braços como agulhas e deixou os usuários sem palavras.

