A- A+

Basquete Influenciador corre mais rápido que qualquer jogador da NBA, bate recorde, e surpreende Kevin Durant Influenciador correu 3/4 da quadra em 2,80 segundos, marca superior à de todos os prospectos do Draft Combine

O influenciador americano IShowSpeed, de 20 anos, impressionou até o astro Kevin Durant ao atingir uma marca histórica em um teste físico do NBA Draft Combine, evento que mede o desempenho dos principais jovens candidatos à liga.

Durante o vídeo publicado nesta quarta-feira (12), Speed realizou o tradicional sprint de 3/4 da quadra (cerca de 22 metros), completando o percurso em 2,80 segundos — tempo que, se confirmado oficialmente, supera o recorde de 2,87 segundos, pertencente a Devin Carter, o mais rápido da história do Combine.

O experimento fazia parte de um treino especial comandado por Durant, hoje jogador do Houston Rockets, que acompanhou e incentivou o desempenho do influenciador. O resultado surpreendeu o veterano:

— É uma aberração atlética, no contexto certo pode chegar ao seu potencial máximo — elogiou Durant.

Além do sprint, Speed completou um circuito com obstáculos em 10,41 segundos, ficando próximo do recorde de 9,65 estabelecido por jogadores profissionais.

Veja também