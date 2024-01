A- A+

NEYMAR Neymar será pai pela terceira vez? Entenda os rumores que surgiram nas redes sociais Segundo informações do portal Leo Dias, a mãe já estaria no terceiro mês de gestação

Neymar Júnior, grande estrela do futebol brasileiro, será pai pela terceira vez, segundo informação do portal Leo Dias. A revelação foi feita inicialmente pela influenciadora Jamile Lima, ao comentar em uma foto de Mavie, filha mais nova do atleta, nascida em outubro de 2023.

"Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou a a mulher no perfil "Segue a Cami", no Instagram.

Logo depois, a influenciadora afirmou que uma pessoa da equipe dela usou a conta para comentar na página e afirmou não conhecer o jogador: "Nunca o vi pessoalmente ou tive contato com ele. Esse comentário foi infeliz de uma pessoa da minha equipe, em um tom de brincadeira por conta do cruzeiro, não sei. Mas estou tomando todas as medidas cabíveis para resolver isso", disse ela.

Apesar disso, segundo informações do portal Léo Dias, Neymar será, de fato, pai pela terceira vez. A mãe seria uma modelo brasileira, que já estaria no terceiro mês de gestação. O jogador se tornou pai pela segunda vez recentemente, após ter sua primeira filha, com a influenciadora Bruna Biancardi. O filho mais velho do jogador é Davi Lucca, que atualmente tem 11 anos, com Carol Dantas.

Até o momento, não foi revelada a identidade da modelo. Já Neymar, que atualmente joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita, também não confirmou a informação. O atleta segue se recuperando de lesão grave no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida em outubro, durante um jogo do Brasil contra o Uruguai.

