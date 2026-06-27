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Copa do Mundo Inglaterra acorda no segundo tempo, vence o Panamá e pode pegar o Brasil nas quartas da Copa Jude Bellingham e Harry Kane marcaram para os ingleses e garantiram a liderança do Grupo L

Debaixo de chuva, a Inglaterra superou o Panamá neste sábado, por 2 a 0, em East Rutherford, nos Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo L da Copa do Mundo 2026.

Com a vitória, os ingleses estão do mesmo lado da chave do Brasil e podem enfrentar a seleção em um eventual confronto de quartas de final.



Diferentemente do confronto na Copa de 2018, quando os ingleses aplicaram uma goleada por 6 a 2 sobre os caribenhos, o confronto deste sábado não foi nada tranquilo para a Inglaterra, que, apesar de dominar a partida desde o primeiro tempo, careceu de criatividade para furar o a defesa rival e criar chances claras diante de um rival que sequer balançou as redes no Mundial.

Os ingleses voltaram "ligados" do intervalo e, mesmo com pouca inspiração, conseguiram a vitória apoiados na boa atuação de Jude Bellingham.

O meia do Real Madrid desarmou, armou, além de balançar as redes para fazer o primeiro da Inglaterra e dar a assistência para Harry Kane marcar, chegar a 11 gols em Copas e superar Gary Lineker na artilharia histórica em Mundiais.



COMO FICA O GRUPO L DA COPA DO MUNDO?

A vitória fez a Inglaterra chegar aos 7 pontos e passar para a segunda fase na primeira colocação. A Croácia derrotou Gana por 2 a 1 e ficou em segundo, com 5. A seleção africana, com 4, se classificou em terceiro. Panamá encerrou a sua participação no Mundial sem pontuar.



O English Team volta a campo na quarta-feira, em Atlanta, quando enfrenta o terceiro colocado do Grupo E, H, I, J ou K.



COMO FOI O JOGO ENTRE PANAMÁ X INGLATERRA PELA COPA DO MUNDO?

Até foi o Panamá quem deu o primeiro chute a gol no duelo, ainda no primeiro minuto, mas foi a Inglaterra quem dominou a partida desde o início.

Mesmo precisando apenas de um empate para se classificar, os ingleses se lançaram ao ataque em busca da liderança do Grupo L e assustaram pela primeira vez com Marcus Rashford, aos 7 minutos do primeiro tempo, em finalização da entrada da área, com o goleiro Orlando Mosquera espalmando para escanteio.



Os gritos de "si, se puede" ("sim, é possível") começaram a ser entoados pelos panamenhos nas arquibancadas após a seleção encontrar espaços na defesa adversária para sair em contra-ataque, porém, o combinado caribenho esbarrou diferença técnica ao tentar passes decisivos ou jogadas individuais.

A Inglaterra continuou forçando e teve duas boas chances com Bukayo Saka antes de ouvir o seu torcedor vaiar a pausa para hidratação, cuja necessidade virou tema de debate - especialmente em um cenário chuvoso, como foi a partida.



Quando a partida retornou da paralisação, os problemas da Inglaterra ficaram evidentes. A bola poucas vezes chegou em Harry Kane, preso à marcação rival, e a troca de passes não foi eficiente para fazer a seleção furar o bloqueio de cinco defensores do Panamá.

Jude Bellingham foi quem mais tentou articular jogadas, mas também sofreu com a "caça" do rival. De quebra, o English Team continuou deixando buracos na defesa, mas, por sorte, não viu os panamenhos aproveitar as chances.



Escolhido pelo técnico alemão Thomas Tuchel para começar entre os titulares, Rashford foi o jogador mais perigoso na etapa inicial, causando problemas para o adversário em jogadas individuais pela esquerda e aparecendo para finalizar. Aos 37, o jogador do Barcelona quase marcou de cabeça, mas cabeceou por cima da trave. Já aos 47, bateu falta com perigo à esquerda do goleiro Mosquera.



Na volta do intervalo, a Inglaterra por pouco não abriu o placar aos 6 minutos, quando o zagueiro do Panamá foi tentar cortar o perigo da pequena área e a bola bateu no companheiro e saiu pela linha de fundo raspando o travessão.

Rashford teve nova chance pela esquerda na sequência e a seleção panamenha respondeu com Puma Rodríguez, que por pouco não marcou um golaço em chute colocado de longe.



Apesar de pouco inspirada, a Inglaterra se fez valer qualidade técnica para continuar pressionando o Panamá. Apagado durante quase toda o confronto, Kane finalmente apareceu aos 12 minutos, quando o camisa 9 finalizou com força dentro da grande área, mas Mosquera fez boa defesa.



Melhor jogador da Inglaterra, Bellingham foi o responsável por levar o time à frente e dar trabalho para a defesa adversária com jogadas individuais pela esquerda. Foi o jogador do Real Madrid quem tirou os ingleses do sufoco, aos 16 minutos, escorando de perna esquerda cobrança de escanteio, mesmo agarrado por Gutiérrez, e mandando a bola para o fundos das redes.



O gol serviu de combustível para a seleção inglesa deslanchar. Aos 21 minutos, Bellingham fez ótima jogada na esquerda e cruzou para Kane completar de cabeça e ampliar o placar.



O restante da partida serviu para o Panamá buscar pelo menos balançar as redes na Copa, o que final mente aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, com Fajardo, mas a arbitragem assinalou impedimento e a seleção se despediu do Mundial sem fazer gol.



FICHA TÉCNICA

PANAMÁ 0 X 2 INGLATERRA

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba, Andrés Andrade e Gutierrez (Davis); Harvey (Quintero), Bárcenas (Ismael Díaz), Cristian Martínez e Puma Rodríguez (Londoño); Tomás Rodriguez (Fajardo). Técnico: Thomas Christiansen.



INGLATERRA: Pickford; Quansah (Spence), Konsa, Guéhi e O'Reilly; Elliot Anderson (Henderson), Bellingham (Eze) e Rogers; Saka (Madueke), Rashford e Harry Kane (Watkins). Técnico: Thomas Tuchel.



GOLS: Bellingham, aos 16, e Harry Kane, aos 21 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

CARTÕES AMARELOS: Fajardo e Andrade (Panamá); Quansah (Inglaterra)

PÚBLICO: 80.663

LOCAL: MetLife Stadium, em East Rutherford (Estados Unidos)

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