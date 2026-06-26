Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Inglaterra aposta em Kane e busca confirmar liderança; Croácia joga por sobrevivência na Copa

Mesmo com Panamá já eliminado, ingleses precisam de bom resultado

Reportar Erro
Kane treina com Inglaterra em Kansas CityKane treina com Inglaterra em Kansas City - Foto por RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois do empate sem gols com Gana, que interrompeu o embalo da estreia, a Inglaterra volta a campo neste sábado, às 18h, para enfrentar o Panamá, no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Líder da chave com quatro pontos, a seleção inglesa busca confirmar a primeira colocação para chegar em alta ao mata-mata.

Referência da equipe, Harry Kane volta a ser o principal personagem inglês. O atacante marcou dois gols na competição e aparece entre os candidatos à artilharia, ao lado de nomes como Lionel Messi, Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Depois de passar em branco diante de Gana, o capitão tenta recolocar a Inglaterra no caminho das vitórias justamente na reta final da fase de grupos.

Leia também

• Jogos da Copa têm minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos na Venezuela

• Jogos do Brasil na Copa provocam altos e baixos no consumo de energia

Apesar de o Panamá já entrar em campo eliminado, a partida ganhou importância para os ingleses. A equipe tenta garantir a liderança do Grupo L para ter um caminho teoricamente mais favorável no mata-mata. Dependendo da definição do Grupo K, terminar em primeiro pode significar evitar um confronto precoce contra seleções como Portugal ou Colômbia.

O tropeço diante de Gana também reduziu a margem para preservações. Diferentemente de seleções como Alemanha e Estados Unidos, que pouparam titulares na rodada final, a tendência é de que a Inglaterra mantenha sua base em campo. Ainda assim, o técnico monitora a situação do volante Declan Rice, que sentiu dores durante a semana e pode começar a partida no banco de reservas. Reece James está fora com um problema muscular.

Do outro lado, o Panamá apenas cumpre tabela, mas deixa a Copa com uma imagem positiva. Derrotada por Croácia e Gana, ambas por 1 a 0, a seleção mostrou organização defensiva e conseguiu equilibrar os dois confrontos diante de adversários tecnicamente superiores. Agora, tenta encerrar sua participação com um resultado histórico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter