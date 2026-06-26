A- A+

Copa do Mundo Inglaterra aposta em Kane e busca confirmar liderança; Croácia joga por sobrevivência na Copa Mesmo com Panamá já eliminado, ingleses precisam de bom resultado

Depois do empate sem gols com Gana, que interrompeu o embalo da estreia, a Inglaterra volta a campo neste sábado, às 18h, para enfrentar o Panamá, no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Líder da chave com quatro pontos, a seleção inglesa busca confirmar a primeira colocação para chegar em alta ao mata-mata.

Referência da equipe, Harry Kane volta a ser o principal personagem inglês. O atacante marcou dois gols na competição e aparece entre os candidatos à artilharia, ao lado de nomes como Lionel Messi, Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Depois de passar em branco diante de Gana, o capitão tenta recolocar a Inglaterra no caminho das vitórias justamente na reta final da fase de grupos.

Apesar de o Panamá já entrar em campo eliminado, a partida ganhou importância para os ingleses. A equipe tenta garantir a liderança do Grupo L para ter um caminho teoricamente mais favorável no mata-mata. Dependendo da definição do Grupo K, terminar em primeiro pode significar evitar um confronto precoce contra seleções como Portugal ou Colômbia.

O tropeço diante de Gana também reduziu a margem para preservações. Diferentemente de seleções como Alemanha e Estados Unidos, que pouparam titulares na rodada final, a tendência é de que a Inglaterra mantenha sua base em campo. Ainda assim, o técnico monitora a situação do volante Declan Rice, que sentiu dores durante a semana e pode começar a partida no banco de reservas. Reece James está fora com um problema muscular.

Do outro lado, o Panamá apenas cumpre tabela, mas deixa a Copa com uma imagem positiva. Derrotada por Croácia e Gana, ambas por 1 a 0, a seleção mostrou organização defensiva e conseguiu equilibrar os dois confrontos diante de adversários tecnicamente superiores. Agora, tenta encerrar sua participação com um resultado histórico.

Veja também