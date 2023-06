A- A+

Futebol Internacional Inglaterra atropela Macedônia do Norte pelas Eliminatórias da Euro 2024 Saka, atacante do Arsenal, anotou três gols na partida

A Inglaterra goleou a Macedônia do Norte por 7x0, com um hat-trick de Bukayo Saka, nesta segunda-feira (19) em jogo das eliminatórias para a Eurocopa-2024 disputado em Old Trafford, em Manchester, último compromisso antes das férias do verão europeu.

Além dos três gols marcados pelo jovem atacante do Arsenal (aos 38, 47 e 51 minutos), o capitão Harry Kane balançou as redes duas vezes (29' e 73', de pênalti) e Marcus Rashford (45') e Kalvin Philips (64') fecharam a goleada.

"É uma sensação que não posso explicar com palavras. Estou muito feliz. Jogamos de maneira muito direta e agressiva e eles não conseguiram nos segurar. Foi a melhor forma de encerrarmos esta longa temporada", declarou Saka depois da partida.

Com esta vitória, a quarta em quatro partidas, a Inglaterra chega aos 12 pontos, contra os 6 da Ucrânia, que nesta segunda-feira derrotou com dificuldades a modesta seleção de Malta por 1 a 0, e os 3 pontos da Itália, embora a atual campeã da Europa tenha disputado apenas duas partidas. Os italianos não jogaram nesta janela de junho por terem participado o 'Final Four' da Liga das Nações.

A Inglaterra não pôde contar pela segunda vez com o novo reforço do Real Madrid, o jovem Jude Bellingham, por lesão.

Mas a seleção comandada por Gareth Southgate mostrou sua grande superioridade sobre a Macedônia do Norte, apesar de a equipe dos Balcãs ter sido a grande surpresa ao eliminar a Itália nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Entre todos os astros ingleses, o destaque foi o jovem atacante do Arsenal Bukayo Saka, autor de um hat-trick. O londrino de 21 anos, que já se tornou peça fundamental para Soutghate, foi o primeiro a levar perigo a meta de Stole Dimietrievski, com um chute cruzado que o goleiro macedônio do Rayo Vallecano conseguiu defender (2').

- Hat-trick de Saka -

Depois que o capitão Harry Kane abriu o placar, com um chute após um cruzamento de Luke Shaw (29'), o show particular de Saka começou.

O atacante 'Gunner' marcou o segundo para os ingleses de pé direito no ângulo (38') e não menos espetacular foi o quarto, no início da segunda etapa, com um impressionante disparo de pé esquerdo do canto direito da área (47'), após receber belo passe de Trent Alexander-Arnold.

Pouco depois, o jogador completou seu hat-trick com mais um avanço pela direita, mas desta vez superou o goleiro Dimitriesvski com um chute rasteiro (51').

Antes do intervalo, Rashford havia marcado em sua 'casa', Old Trafford, com um gol muito parecido com o de Kane (45').

Já em pleno show inglês e com os macedônios totalmente entregues, Kalvin Philips, que apenas cinco minutos antes havia substituído o aplaudido Saka, marcou o sexto com o gol vazio após um cruzamento de Jack Grealish e a tentativa mal sucedida da defesa adversária de afastar a bola (64').

E Kane deu o toque final à magnífica partida dos ingleses com o sétimo gol, de pênalti (73').

