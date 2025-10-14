A- A+

Eliminatórias da Copa Inglaterra, Catar e mais: veja as seleções que se garantiram na Copa do Mundo nesta terça (14) Último dia de Data Fifa teve goleadas que definiram sete vagas para o Mundial; Portugal leva empate no final e atrasa vaga

Com o fim da Data Fifa nos duelos desta terça-feira, mais sete seleções se classificaram à Copa do Mundo de 2026, sejam em jogos acirrados ou goleadas. Não apenas países tradicionais conseguiram a vaga no torneio, como Inglaterra, na Europa, mas seleções de outros locais como Catar, Senegal e África do Sul.

Na Ásia, os dois confrontos do dia eram pelas últimas vagas diretas à Copa. Catar venceu os Emirados Árabes Unidos (EAU) por 2 a 1. Já o Iraque, ao empatar sem gols com a Arábia Saudita, também conseguiu se classificar.

Europa

No Velho Continente, Inglaterra confirma a liderança e, consequentemente, a classificação à Copa do Mundo.

Com 15 pontos e na liderança do grupo K, a missão dos ingleses era simples: bastava vencer a Letônia fora de casa e comemorar a classificação. Foi o que aconteceu. A seleção aplicou uma goleada de 4 a 0 nos donos da casa e puderam comemorar mais uma vaga.

A seleção de Cristiano Ronaldo, líder do grupo F, então com nove pontos, poderia se classificar, mas levou um empate (2 a 2) no final da Hungria, e agora terá que manter a disputa até a próxima rodada.

África

A eliminatória africana chegou à décima e última rodada com muita emoção. Pelo grupo B, C e F, Senegal, África do Sul e Costa do Marfim, respectivamente, se classificaram precisando vencer.

Pelo grupo C, Benin, África do Sul e Nigéria brigavam por uma vaga. O então líder Benin, jogou com a Nigéria tendo dois pontos de diferença (17 pontos) para o segundo lugar. Mas tomou um chocolate da adversária, perdendo por 4 a 0. Os nigerianos, que também brigavam para ir à Copa, ainda assim, não conseguiram se classificar, pois, contavam com um resultado negativo da África do Sul, o que não aconteceu. A seleção venceu Ruanda por 3 a 0 e carimbou o passaporte para 2026.

Já, Senegal e República Democrática do Congo (RDC), chegaram à última rodada com 21 e 19 pontos, respectivamente. Os senegaleses dependiam apenas do próprio resultado para ir ao Mundial e, com o placar mínimo de 1 a 0, fizeram o necessário para derrotar a Mauritânia por 1 a 0, e manter a vantagem sobre os congoleses.

Costa do Marfim, com 23 pontos, um ponto a mais que Gabão, tinha a mesma missão: vencer a última partida em casa para definir sua classificação ao Mundial. E bateram o Quênia por 1 a 0, deixando o Gabão de fora.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira

Ásia

Catar

Arábia Saudita

África

África do Sul

Senegal

Costa do Marfim

Europa

Inglaterra

