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Futebol Inglaterra x RD Congo e mais: confira jogos desta quarta-feira (1º) pela segunda fase da Copa Além do confronto entre ingleses e congoleses, dia terá Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia

Mais três seleções vão garantir nesta quarta-feira (1º) a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Destaque para o duelo da Inglaterra, que enfrenta a República Democrática do Congo, às 13h, em Atlanta, pela segunda fase. Os demais duelos serão entre Bélgica x Senegal, às 17h, em Seattle, e Estados Unidos x Bósnia, às 21h, em Santa Clara.





Nova Copa

"O campeonato agora recomeça no mata-mata e vamos juntar nossas forças e vamos construir com o que temos. O espírito de luta que essa equipe tem é muito importante, e quanto maiores os jogos, maior o time ficará". Esse foi o recado do técnico da Inglaterra, Thomas Thuchel, após a equipe passar da fase de grupos.

A Inglaterra foi a líder do Grupo L, com sete pontos. A equipe venceu a Croácia por 4x2 e o Panamá por 2x0, além de um empate sem gols com Gana. Os ingleses seguem depositando fichas no centroavante Harry Kane, autor de três gols no Mundial. O jogador também se tornou o maior artilheiro da seleção na história da competição, com 11 bolas na rede. "É uma honra jogar com ele. Para mim, é o melhor jogador da história da Inglaterra", disse o meia Jude Bellingham sobre o camisa 9.

Já a RD Congo terminou em terceiro no Grupo K. Os africanos começaram a Copa surpreendendo após empatar em 1x1 com Portugal na estreia. Em seguida, perdeu por 1x0 para a Colômbia e carimbou a vaga na segunda fase ao derrotar o Uzbequistão por 3x1.

Quem passar de Inglaterra e RD Congo pega nas oitavas de final o ganhador de Argentina e Cabo Verde, que jogam na sexta-feira (3), em Miami.

Demais jogos

A Bélgica foi líder do Grupo G, com uma vitória por 5x1 diante da Nova Zelândia e dois empates, sendo 0x0 com o Irã e 1x1 com o Egito. Senegal ficou em terceiro no Grupo I, com um triunfo por 5x0 perante o Iraque e dois tropeços para França (3x1) e Noruega (3x2).

Um dos anfitriões do torneio, os Estados Unidos lideraram o Grupo D, com duas vitórias perante Paraguai (4x1) e Austrália (2x0) e uma derrota para a Turquia (3x2). A Bósnia ficou em terceiro no Grupo B. A equipe derrotou apenas o Catar, por 3x1. Nos demais duelos, empatou em 1x1 com o Canadá e foi goleada por 4x1 pela Suíça.

Os ganhadores dos dois embates acima se encontrarão nas oitavas de final.

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