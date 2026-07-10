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copa 2026 Inglaterra de Kane encara Noruega de Haaland nas quartas de final da Copa do Mundo Depois de vencer o México por 3 a 2, superando a altitude, a torcida fervorosa do Estádio Azteca e a expulsão do zagueiro Jarell Quansah no segundo tempo, os ingleses chegam à Flórida como favoritos

A Inglaterra de Harry Kane, que sonha em conquistar seu segundo título mundial, 60 anos após o primeiro, enfrenta a Noruega e sua máquina de gols, Erling Haaland, nas quartas de final do torneio, neste sábado (11), em Miami.

Depois de vencer o México por 3 a 2, superando a altitude, a torcida fervorosa do Estádio Azteca e a expulsão do zagueiro Jarell Quansah no segundo tempo, os ingleses chegam à Flórida como favoritos.

Com Kane e Jude Bellingham em grande fase, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel vai precisar, no entanto, corrigir suas vulnerabilidades defensivas se não quiser sofrer gols do implacável Haaland.

O atacante do Manchester City, nascido na Inglaterra, vem de uma atuação em que marcou dois gols que eliminaram o Brasil e já soma sete gols em sua primeira Copa do Mundo.

O astro voltou as atenções para seus adversários antes do confronto. "Acho que há favoritos claros. A Inglaterra é um deles", disse o norueguês à imprensa na quinta-feira. "Acho que todos vocês deveriam colocar o máximo de pressão possível sobre os ingleses".

Haaland aponta para uma realidade: as expectativas em relação às duas equipes não poderiam ser mais diferentes. A seleção da nação nórdica, com uma população de pouco mais de cinco milhões de habitantes, já superou as expectativas no torneio na América do Norte.

Em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos, a equipe alcançou sua melhor campanha na história ao chegar às quartas de final.

Do outro lado, grandes expectativas recaem sobre essa 'Geração de Ouro' inglesa. Tendo chegado às finais das duas últimas edições da Eurocopa, o time britânico possui todas as credenciais necessárias para conquistar um segundo título mundial.

"Já estivemos nessa situação algumas vezes antes", disse o ponta inglês Bukayo Saka na quinta-feira, "mas, no grande dia, o melhor time vencerá".

Entre seus maiores trunfos, os 'Three Lions' contam com a dupla Bellingham-Kane para resolver problemas. O meio-campista do Real Madrid e o atacante do Bayern de Munique marcaram 10 dos 11 gols da equipe.

Problemas defensivos

Para a Inglaterra, as dúvidas surgem do outro lado do campo.

O lateral-direito Reece James, titular no início do torneio, perdeu as últimas três partidas devido a uma lesão muscular e sua presença no jogo deste sábado é altamente incerta, já que ele não treinou durante a semana.

A suspensão de dois jogos de Quansah, resultado de um cartão vermelho contra o México, agrava a escassez de opções defensivas, visto que o lateral-esquerdo vinha substituindo James pelo lado direito.

Contra a Noruega, Tuchel pode ser forçado a reorganizar sua linha defensiva, deslocando John Stones para a zaga central e passando Ezri Konsa para a lateral-direita. É um contratempo que chega no pior momento possível, justamente quando a equipe se prepara para enfrentar Haaland.

A Inglaterra sabe que não pode perder a concentração em nenhum momento ao enfrentar o atacante norueguês. O 'Ciborgue' mostrou mais uma vez sua calma e finalização precisa contra o Brasil, uma cabeçada e um chute chuto cruzado no canto encerraram a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em um intervalo de apenas 11 minutos.

Sob o calor úmido de Miami, Haaland enfrentará seus companheiros de clube, o lateral Nico O’Reilly e o zagueiro Marc Guehi, além de seu amigo Bellingham, com quem jogou por duas temporadas no Borussia Dortmund.

O'Reilly disse à imprensa, na concentração da Inglaterra em Kansas City, que Haaland representa a maior ameaça da Noruega, embora tenha ressaltado que a equipe não depende de apenas um jogador.

"Eles têm ótimos jogadores em todos os setores do campo que podem gerar muito perigo", afirmou. "Mas, claro, se conseguirmos anulá-lo, será um fator decisivo", acrescentou, referindo-se ao atacante norueguês.

A Inglaterra contará com a vantagem da experiência. No sábado, a equipe disputará uma partida de quartas de final pela terceira Copa do Mundo consecutiva. Ainda assim, com seu artilheiro gigante, a Noruega pode sonhar.

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