Inglaterra é contida por Gana em empate arrastado com gol incrível perdido por Harry Kane

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A Inglaterra esbarrou em uma ótima atuação defensiva de Gana, desperdiçou uma chance de ouro com Harry Kane na reta final da partida e não saiu de um empate sem gols nesta terça-feira, no Gillette Stadium, em Foxborough. Em uma das poucas oportunidades que teve de finalizar em boas condições, o artilheiro do mundo na temporada 2025/2026 isolou a bola que poderia decretar o triunfo inglês.



Como fica o Grupo L da Copa do Mundo?



Bem-sucedidos em suportar o volume de jogo dos adversários, os ganeses estão com os mesmos quatro pontos que os ingleses no Grupo L, mas estão na vice-liderança por desvantagem de um gol no saldo. As duas seleções estão com a classificação bem encaminhada para a segunda fase.



Como foi Inglaterra x Gana?



Os ingleses se depararam com uma seleção ganesa muito recuada, dedicada exclusivamente a se defender. Nos poucos momentos em que tinham a posse, Gana sequer se preocupava em construir alguma jogadas, apenas focava em tirar a bola de pero de sua área da forma mais rápida possível.



A posse da Inglaterra permaneceu na casa dos 80% durante a maior parte do primeiro tempo. Todo esse domínio e a marcação pressão que forçava erros na saída do adversário não foram suficientes para que fortaleza ganesa fosse atravessada. Nos minutos finais, a equipe de Carlos Queiroz frequentou mais o campo de ataque, porém sem encontrar espaços.



Harry Kane, grande estrela da seleção inglesa, estava muito bem marcado, e por mais que buscasse o jogo se movimentando de forma inteligente, não conseguia receber em boas condições de finalizar. Em uma das raras vezes que isso aconteceu, já no acréscimos, teve o chute travado pela defesa.





De volta para o segundo tempo, a Inglaterra pouco mudou o panorama da partida. A inoperância ofensiva passava muito pela partida ruim que faziam os pontas Gordon e Madueke, incapazes de tomar boas decisões e completamente sem pontaria na hora das finalizações.



Tuchel fez substituições para tentar mais poder ofensivo ao time Depois de tirar Gordon para colocar Saka, abriu mão de um homem de marcação no meio campo, sacando Anderson para colocar o meia-atacante Eze. Além disso, Morgan Rogers substituiu Bellingham, bem abaixo do esperado.



Gana, por sua vez, continuava tímida no ataque, mas melhorou um pouco no setor a partir da entrada de Adu, que conseguia penetrar a defesa inglesa. O problema do atacante era a conclusão dessas jogadas.



Concluir também acabou sendo um problema de Harry Kane, que perdeu um gol incrível, muito perto da pequena área, no rebote após O’Reilly acertar o travessão.



Ficha técnica



Inglaterra 0 X 0 Gana



Inglaterra - Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e Spence (O’Reilly); Rice, Anderson (Eze) e Bellingham (Morgan Rogers); Madueke (Rashford), Harry Kane e Gordon (Saka). Técnico: Thomas Tuchel.



Gana - Asare; Senaya (Peprah Opppong), Adjetey, Opoku e Mensah; Partey, Yirenkyi e Sibo; Iñaki Williams (Fatawu), Ayew (Adu/Baba) e Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.



Árbitro - Saíd Martínez (HON).

Cartões amarelos - Rice (Inglaterra); Iñaki Williams (Gana).

Público - 63.983 torcedores.

Local - Gillette Stadium, em Foxborough (EUA).

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