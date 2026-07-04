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COPA DO MUNDO Inglaterra é recebida com vaias e berros pela torcida mexicana na chegada ao hotel Torcedores mexicanos utilizaram de buzinas, alto-falantes e motocicletas

A delegação da Inglaterra foi recebida com hostilidade ao chegar ao hotel na Cidade do México, onde enfrenta um dos anfitriões da Copa do Mundo pelas oitavas de final neste domingo (5).

Os ingleses pretendiam manter sua localização em segredo após torcedores mexicanos usarem alto-falantes, buzinas e motocicletas para perturbar o sono dos jogadores do Equador antes da partida da segunda fase.



Na chegada do ônibus da Inglaterra ao hotel, centenas de torcedores vaiaram o veículo e outros gritavam "México". A segurança foi reforçada nos arredores do hotel após os incidentes envolvendo os equatorianos. Além disso, quatro pessoas durante as comemorações da classificação do México sobre o Equador.

A seleção de Thomas Tuchel enfrenta o México no Estádio Azteca, às 21h (de Brasília). A Fifa considerou antecipar o horário de início da partida devido à previsão de tempestades, mas decidiu manter o horário original.



O México se manifestou contra o reagendamento menos de 48 horas antes do início do jogo, e a Federação Inglesa de Futebol ficou surpresa ao saber da possível mudança, demonstrando grande insatisfação com a discussão.

"A mudança de horário é como um soco no estômago", disse o técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre. "Temos que mudar todo o plano. Não gostei nada disso"

Além da torcida contra, a Inglaterra terá que altitude na Cidade do México, já que o Estádio Azteca está a mais de 2.000 metros acima do nível do mar.

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