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copa 2026 Inglaterra espera semifinal 'intensa e emocionante' contra Argentina, diz Tuchel A rivalidade transcendeu o campo, especialmente com a Guerra das Malvinas, em 1982

A Inglaterra espera uma semifinal "intensa e emocionante" contra a Argentina, um dos "grandes" clássicos da Copa do Mundo, disse nesta terça-feira (14) o técnico dos 'Three Lions', Thomas Tuchel.

Os confrontos entre argentinos e ingleses foram marcados por momentos icônicos, como a 'Mão de Deus' e o 'Gol do Século' de Diego Maradona, durante a vitória da Albiceleste por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de 1986, no México.

Mas a rivalidade transcendeu o campo, especialmente com a Guerra das Malvinas, em 1982.

"É uma grande rivalidade, duas grandes nações do futebol. Todos que amam futebol e acompanham a Copa do Mundo sabem disso e do que isso envolve. São duas potências do futebol. Esperamos uma partida intensa e emocionante, com muitas reviravoltas", disse Tuchel na coletiva de imprensa antes do jogo desta quarta-feira, em Atlanta.

"Minha comissão técnica e eu não conversamos sobre eventos históricos entre nós. Não discutimos os momentos icônicos. A partida em si já é icônica o suficiente, e a tensão já está alta o bastante", acrescentou.

O técnico alemão acredita que sua equipe deve impor seu estilo e seus pontos fortes, embora reconheça a "magnitude do desafio" envolvido em tentar levar os 'Three Lions' à sua primeira final de Copa do Mundo em sessenta anos.

Os argentinos "não se abalam quando ficam em desvantagem no placar. Eles são um grupo muito competitivo. Têm jogadores de alta qualidade, muito experientes em todas as posições. Gostam de jogar pelo meio e sabem defender com garra. Para mim, eles têm tudo", afirmou.

"Estamos nos preparando para a melhor versão da Argentina. Esperamos, desejamos e exigimos o melhor de nós mesmos amanhã para uma grande partida de futebol. Acredito que qualquer time do mundo pode ser batido".

Elogios para Messi

Tuchel fez elogios a Lionel Messi, que, aos 39 anos, tem atuado em alto nível e divide a artilharia do torneio com o francês Kylian Mbappé, ambos com oito gols.

"Faltam palavras para descrever esse tipo de feito, a responsabilidade e a qualidade que ele demonstra mais uma vez neste torneio. Ele é, simplesmente, um líder e a peça-chave", afirmou.

Ele destacou a evolução defensiva de sua equipe ao longo do torneio, mas admitiu que precisam melhorar em termos de criatividade e velocidade no ataque.

"Gosto da mudança de energia no nosso grupo. Sinto que os jogadores estão muito empolgados e ambiciosos para esta semifinal. Ninguém está satisfeito, e essa é exatamente a combinação certa para entregarmos a atuação de que precisamos amanhã", observou.

O vencedor enfrentará na final de domingo a Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 nesta terça-feira.

"Quanto maior o palco, maior a tensão, mas eles jogam com mais calma e autoconfiança. É, simplesmente, muito, muito impressionante", disse Tuchel, parabenizando os finalistas.

O técnico alemão confirmou que todo o elenco está à disposição para a semifinal, incluindo o meio-campista Declan Rice, que havia deixado a partida das quartas de final contra a Noruega devido a uma virose.

Os únicos desfalques são o meio-campista Jordan Henderson, por lesão, e o lateral Jarell Quansah, por suspensão.

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