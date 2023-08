A- A+

Copa do Mundo Feminina Inglaterra goleia China, Dinamarca vence Haiti e garantem vaga nas oitavas da Copa do Mundo feminina Nas oitavas de final, as inglesas encaram a Nigéria e a Dinamarca pega a Austrália

Pelo grupo D da Copa do Mundo feminina, Inglaterra e Dinamarca garantiram a classificação às oitavas de final nesta terça-feira (1). As inglesas golearam a China por 6 a 1, enquanto as dinamarquesas superaram o Haiti por 2 a 0.

Líder do grupo com três vitórias em três jogos, a Inglaterra vai enfrentar a Nigéria no mata-mata. Já a Dinamarca terá as anfitriãs, Austrália.

Os jogos das oitavas de final acontecem na próxima segunda-feira (7).

Inglaterra 100%

A Inglaterra começou rápido a vitória contra a China. Logo aos quatro minutos, Alessia Russo abriu o placar. Ainda na primeira etapa, Lauren Hemp e Lauren James ampliaram para 3 a 0.

Nos acréscimos, as inglesas tiveram um gol anulado. Lauren James acertou um belo chute de fora da área, mas o VAR invalidou o gol por impedimento no início da jogada.

Na virada do intervalo, a China conseguiu o gol de honra. Wang Shuang acertou uma cobrança de pênalti. Mas a Inglaterra não diminuiu o ritmo e Lauren James fez o quarto, Chloe Kelly anotou o quinto e Rachel Daly o sexto.

Dinamarca avança

Sem empolgar, a Dinamarca conseguiu a vitória contra o Haiti. Logo aos seis minutos, as dinamarquesas tiveram um gol anulado pelo VAR.

Aos 21, Pernille Harder abriu o placar numa cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o Haiti pressionou a Dinamarca em busca de um empate para sair do Mundial com um gol marcado. Porém, a rede dinamarquesa não foi balançada.

A Dinamarca ainda teve outro gol anulado no final da partida. O VAR pegou uma falta na goleira do Haiti no meio da jogada.

No nono minuto dos acréscimos, Sanne Troelsgaard aproveitou os espaços na defesa do Haiti para fechar a vitória.





