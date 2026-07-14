A- A+

Copa do Mundo Capitão da Inglaterra, Kane não quer distrações extracampo contra Argentina O atacante inglês vai enfrentar Lionel Messi, um de seus rivais na disputa pela artilharia da Copa do Mundo

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, afirmou que não quer distrações extracampo na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, na quarta-feira (15), em Atlanta.

O histórico de confrontos entre as duas seleções é marcado por incidentes, sem esquecer da disputa pela soberania das Ilhas Malvinas, conhecidas em inglês como Falkland Islands, no Atlântico Sul.

O confronto mais emblemático entre argentinos e ingleses foi a vitória da 'Albiceleste' por 2 a 1 nas quartas de final da Copa de 1986, no México, em que Diego Maradona brilhou com a famosa "Mão de Deus" e o chamado "Gol do Século".

Kane foi perguntado em uma entrevista à ITV se lidar com a emoção em torno do jogo em Atlanta seria um desafio: "Sim e não", respondeu ele.

"Não acho que seja algo em que se deva focar demais, tudo o que cerca a história. Tudo isso faz parte do contexto e é sobre o que a mídia vai falar e no que os torcedores vão se envolver", declarou o atacante do Bayern de Munique.

"Mas do ponto de vista do jogador, somos nós contra uma grande equipe, que é inteligente, tática, que sabe como cavar faltas e controlar o ritmo do jogo, assim como muitas outras que você enfrenta ao longo da carreira", acrescentou.

"Então é Inglaterra contra Argentina, duas das maiores seleções frente a frente. Duas gigantes em uma semifinal de Copa do Mundo. Para nós, o resto é apenas uma pequena parte", continuou Kane.

Kane contra Messi



O atacante inglês vai enfrentar Lionel Messi, um de seus rivais na disputa pela artilharia da Copa do Mundo, naquela que será, curiosamente, a primeira partida de Messi contra os 'Three Lions'.

O astro argentino de 39 anos marcou oito gols até agora, dois a mais que Kane, que ressalta que o foco da Inglaterra será na Argentina como um todo, e não apenas em Messi: "Sabemos o quanto ele é bom, sabemos o que ele conquistou no futebol e da sua consistência ao longo de tanto tempo".

"Mas o jogo é contra a Argentina, não contra Lionel Messi. Então, sim, temos muita preparação pela frente. Estamos enfrentando um grupo formidável, uma grande equipe com jogadores fantásticos", acrescentou o atacante de 32 anos.

Kane também minimizou o desentendimento entre o técnico Thomas Tuchel e o meia Jude Bellingham, depois que o alemão criticou o desempenho da Inglaterra na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, pelas quartas de final, no último sábado.

"Sabemos o que temos, sabemos da união que existe. Todos nós exigimos o melhor uns dos outros e todos motivamos uns aos outros", declarou o capitão.

"Isso não significa que tenhamos de concordar em todas as situações, o tempo todo. Acho que é isso que torna o mister tão especial e tão grande, porque ele não guarda nada, é emotivo e fala as coisas como são", acrescentou.

Kane concluiu: "Às vezes, no calor do momento, pode ser difícil aceitar, mas quando realmente processamos e analisamos a situação... somos todos profissionais, estamos aqui porque alcançamos um nível que nos permite lidar com isso. Podemos aceitar críticas, podemos assimilá-las, elas nos fazem melhorar".

Veja também