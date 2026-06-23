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futebol Inglaterra, Portugal e mais: cinco jogos completam segunda rodada da fase de grupos da Copa Portugueses tentam reagir após empate na estreia contra RD Congo, enquanto ingleses podem aumentar vantagem na liderança do Grupo L diante de Gana

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Cinco jogos completam a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os principais envolvem Portugal e Inglaterra. Após a estreia frustrante diante da República Democrática do Congo, no empate em 1x1, os portugueses tentam reagir diante do Uzbequistão para não se complicarem na briga pela classificação. Os ingleses encaram Gana para abrir vantagem no topo do Grupo L.

Decepção

Portugal e Uzbequistão se enfrentam às 14h, em Houston, pelo Grupo K. Os portugueses estão em terceiro, com um ponto, enquanto o adversário segue zerado após derrota por 3x1 na estreia diante da Colômbia.

Autor do gol português no jogo, o meia João Neves foi alvo de críticas por uma declaração sobre Cristiano Ronaldo após a partida. "Todos sabemos o que ele fez por nós, pela Seleção Portuguesa e pelo futebol, mas neste momento ele sabe que não é diferente dos outros. É mais um jogador que ajuda o grupo, como todos os outros. Ele está aqui para contribuir e apoiar a Seleção, assim como todos os demais", disse.

Cristiano amarga um jejum de dez jogos sem marcar nos maiores torneios da Fifa, Eurocopa e Copa do Mundo, com a última vez sendo contra Gana, em 2022. Em meio a isso, viu outros nomes do Mundial brilharem na estreia, como Messi, Mbappé, Haaland e Harry Kane.

Pelo Grupo L, Inglaterra e Gana duelam pela liderança, às 17h, em Boston. Ambos estrearam vencendo. Os europeus bateram a Croácia por 4x2, enquanto os africanos ganharam por 1x0 do Panamá.

Autor de dois gols na estreia, Harry Kane chegou ao 81º gol pela equipe e assumiu o posto de maior artilheiro da seleção inglesa em Mundiais, empatado com Gary Lineker, ambos com dez gols.

Jejum e tabu

Caso conquiste a Copa do Mundo em 2026, a Inglaterra acabará com um jejum de 60 anos sem levantar a taça do Mundial. A primeira e única vez foi em 1966, na edição em que foi a anfitriã do evento.

Já Portugal nunca foi campeão mundial. O mais próximo que chegou foi ao participar de duas semifinais. Em 1966, o time foi eliminado pela Inglaterra, que se tornaria campeã. Na disputa do terceiro lugar, os portugueses derrotaram a União Soviética.

Já na semifinal de 2006, Portugal caiu diante da França. Na decisão de terceiro lugar, a equipe foi superada pela Alemanha, que sediou a Copa.

Outros três jogos finalizam a segunda rodada. Às 0h, em Santa Clara, a Jordânia enfrenta a Argélia, pelo Grupo J. Ambos estrearam perdendo na competição para Áustria (3x1) e França (3x0), respectivamente.

Pelo Grupo K, a Colômbia enfrenta o RD Congo, às 23h, em Akron. Os colombianos lideram a chave, com três pontos, enquanto o time congolês soma apenas um ponto, dividindo a vice-liderança com Portugal. Já no Grupo L, às 20h, jogam Panamá e Croácia, em Toronto. Ambos dividem a lanterna da chave, sem pontos conquistados.

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