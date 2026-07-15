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Futebol Inglaterra se blinda e minimiza polêmica entre Bellingham e Tuchel antes de encarar a Argentina Falta de sintonia entre Jude Bellingham e o treinador Thomas Tuchel voltou a ganhar o noticiário da seleção inglesa

A falta de sintonia entre Jude Bellingham e o treinador Thomas Tuchel voltou a ganhar o noticiário da seleção inglesa antes do confronto com a Argentina, nesta quarta-feira, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo.

Os próprios jogadores trataram de relevar o ruído provocado pelas críticas do técnico ao time na vitória sobre a Noruega nas quartas de final e a discordância pública do meio-campista.



O zagueiro Ezri Konsa foi o primeiro minimizar o problema e centrar o foco nesta reta final do Mundial de seleções.

"Sempre haverá ruídos externos para nós e precisamos ser capazes de ignorar isso. Estamos nesse jogo há muito tempo e sabemos o que vem com ele. Temos um ótimo grupo, estamos todos juntos e sabemos que não houve problemas", afirmou o defensor.

O defensor Marc Guéhi seguiu a linha de discurso do companheiro e foi além ao destacar as virtudes do treinador alemão. Segundo ele, o comandante vem conduzindo o elenco neste mundial de seleções da melhor maneira.



"Trouxe energia para o time dentro e fora de campo. Ele criou uma equipe que acredita no trabalho e o elenco está muito unido. Acho que depois daquele jogo (vitória sobre a Noruega por 2 a 1) o episódio nos deixou ainda mais unidos".



O fato que gerou a polêmica veio de uma crítica de Tuchel à atuação da equipe no aspecto técnico durante a prorrogação contra os noruegueses. Autor dos dois gols da vitória de 2 a 1, Bellingham rebateu o chefe ao dizer que ele "talvez não soubesse como era jogar uma partida como aquela".



O próprio Tuchel tratou de dar o caso como encerrado para se concentrar somente nesta reta final de Copa do Mundo. "Fizemos uma análise pós-jogo e nessa mesma conversa definimos uma nova direção e uma nova mentalidade.

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