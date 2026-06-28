Inglaterra tem mais um desfalque na lateral-direita e setor vira 'dor de cabeça' para Tuchel

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Kansas, 28 (AE) - O técnico Thomas Tuchel ganhou mais um desfalque no sistema defensivo da Inglaterra para o duelo com a República Democrática do Congo na 2ª fase da Copa do Mundo 2026. No último sábado, 27, na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá pela 3ª rodada do Grupo L, o zagueiro e lateral-direito Jarell Quansah precisou ser substituído por Djed Spence no segundo tempo depois de torcer o tornozelo.



Quansah foi improvisado na lateral-direita por causa das ausências de opções no elenco inglês. Ele entrou no lugar de Reece James, titular da posição, que sentiu lesão muscular no jogo contra Gana, válido pela 2ª rodada da fase de grupos, e ficará fora de ação por mais dois jogos.



Após a partida contra a seleção panamenha, Tuchel deu detalhes sobre a lesão de Quansah. "Outra lesão na mesma posição (lateral-direita). Vamos ter que correr contra o relógio. Ele disse que já teve esse problema antes. Aguardar melhorar com os dias."





Antes mesmo do início do Mundial, o lateral-direito Tino Livramento sofreu lesão em treino já com a delegação nos Estados Unidos e foi cortado. Para o lugar dele, Tuchel decidiu chamar um jogador de outra posição e convocou o zagueiro Trevoh Chalobah.



A decisão do treinador abriu margem para críticas da torcida e imprensa inglesa. Titular na última Copa, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold foi preterido e não ganhou chances com o alemão.



Com James e Quansah fora de ação, Spence, que atua nas duas laterais, deve ser o substituto. Além dele, os zagueiros John Stones e Ezri Konsa são outras alternativas.



O duelo entre Inglaterra e República Democrática do Congo pela 2ª fase da Copa será realizado na próxima quarta-feira, 1º, às 13 horas (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem avançar terá como próximo adversário o vencedor de México x Equador.

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