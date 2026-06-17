Inglaterra vence Croácia com protagonismo de Kane e justifica altas expectativas
Harry Kane foi o destaque da partida, com dois gols marcados
A Copa do Mundo de 2026 teve um dos jogos mais esperados da primeira fase nesta quarta-feira, no AT&t Stadium, em Arlington, no Texas, onde a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 e mostrou potencial de construir uma campanha à altura das expectativas.
Aqueles que tinham a responsabilidade do protagonismo, cumpriram o papel que lhes cabe, especialmente Harry Kane, que chegou aos 69 gols em 59 jogos na temporada, ao balançar a rede duas vezes.
A Inglaterra entrou em campo para provar que as decisões tomadas por Thomas Tuchel na convocação não comprometeram a qualidade da equipe, afinal o treinador alemão não chamou estrelas como Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden.
A Croácia, por sua vez, tinha a missão de mostrar que, após duas ótimas Copas, ainda está entre as melhores seleções do mundo, mesmo com craques envelhecidos, como Modric e Perisic, 40 e 37 anos.
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COMO FICA O GRUPO L DA COPA DO MUNDO?
A seleção inglesa começa o Mundial com três pontos, na liderança do Grupo L, e deixa os croatas sem nenhum ponto.
COMO FOI O JOGO ENTRE CROÁCIA E PORTUGAL NA COPA DO MUNDO?
Ficou muito claro ao longo do primeiro tempo que os croatas eram capazes de tratar a bola melhor do que os ingleses. Com um meio de campo povoado, cujo cabeça de área era Luka Modric, sobrecarregaram o volante inglês Anderson e construíam jogadas com facilidade quando superavam essa fase do jogo.
Nem tudo, porém, era positivo no futebol da Croácia. O lado esquerdo da defesa, formada por uma linha de três zagueiros, estava desarrumado. Gvardiol cometia alguns equívocos de posicionamento, e a Inglaterra soube explorar esses espaços.
Foi de pênalti o gol que tirou o zero do placar, marcado por Harry Kane, aos 11 minutos. Primeiro, a batida foi defendida por Livakovic, carrasco do Brasil na Copa de 2022, mas o goleiro se adiantou, por isso Kane teve a oportunidade bater de novo e converteu.
A resposta croata foi com a bola no chão, em uma boa troca de passes que terminou em gol de Baturina, aos 35. O empate durou pouco tempo, pois Harry Kane subiu livre de cabeça na área para empatar, seis minutos depois. Nos acréscimos, a qualidade da Croácia foi evidenciada novamente, quando Musa fez um golaço após lançamento de Palasic e ajeitada de cabeça Perisic, tudo sem deixar a bola cair.
Depois de passar o primeiro tempo vendo os adversários sendo mais caprichosos com a bola no pé, a Inglaterra inverteu os papéis e tomou para si essa responsabilidade no segundo tempo. Por isso, precisou de apenas um minuto de bola rolando para que três toques levassem a bola da defesa ao ataque para Bellingham colocar na rede.
Formou-se, então, um intenso bombardeio inglês, suportado por Livakovic, em uma das maiores atuações de um goleiro até aqui nesta Copa, com grandes defesas. A Croácia esteve longe de repetir a boa atuação do primeiro tempo e foi justo ter sofrido também o quarto gol inglês, já aos 40 minutos, após muita pressão, marcado por Rashford.
FICHA TÉCNICA
INGLATERRA 4 X 2 CROÁCIA
INGLATERRA - Pickford; Reece James, Stones (Guéhi), Konsa e O’Reilly; Rice (Morgan Rogers), Anderson e Bellingham (Spence); Madueke (Saka), Harry Kane e Gordon (Rashford). Técnico: Thomas Tuchel.
CROÁCIA - Livakovic; Sutalo, Vuskovic (Mario Pasalicm; depois Karamric) e Gvardiol; Stanisic, Sucic, Modric (Kovacic) e Perisic; Marco Pasalic, Musa (Matanovic) e Baturina (Vlasic). Técnico: Zlatko Dalic.
GOLS - Harry Kane, aos 11 e aos 41, Baturina, aos 35, e Musa, aos 49 minutos do primeiro tempo. Bellingham, a um, e Rashford, aos 40 minutos do segundo tempo.
CARTÃO AMARELO: Nenhum.
ÁRBITRO - Clément Turpin (FRA).
PÚBLICO - 70.389 torcedores.
LOCAL - AT&T Stadium, em Arlington (EUA).