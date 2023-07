A- A+

Copa do Mundo Feminina Em jogo morno, Inglaterra vence Dinamarca e assume liderança do grupo D da Copa do Mundo feminina As inglesas chegaram a duas vitórias em dois jogos no Mundial

Pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo feminina, a Inglaterra venceu a Dinarmaca nesta sexta-feira (28). O confronto aconteceu no Sydney Football Stadium, na Austrália.

Com o resultado, as inglesas assumiram a liderança de forma isolada e chegou aos seis pontos. Dinamarca tem três e continua na segunda posição, enquanto China e Haiti ainda se enfrentam nesta sexta.

Na última rodada, a Inglaterra encara a China enquanto a Dinamarca enfrenta a Haiti.

O gol da vitória inglesa saiu rápido. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Lauren James, de fora da área, finalizou de chapa sem chance para a goleira Lene Christensen.

Apesar de estar atrá no placar, a Dinamarca pouco pressionou durante a partida. A melhor chance foi já no final do segundo tempo, quando teve uma finalização com perigo na trave.



