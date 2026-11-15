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Futebol Internacional Inglaterra vence Espanha, que perde invencibilidade de 44 jogos oficiais Ingleses chegaram a abrir três gols de diferença diante da Espanha, mas Oyarzabal e Nico Williams descontaram

A Inglaterra venceu a Espanha por 3 a 2 neste domingo (15), no Estádio Metropolitano, em Madri, e avançou às quartas de final da Liga das Nações como líder do Grupo A3, tomando a primeira posição da atual campeã mundial, que terminou em segundo lugar na chave.

Um pênalti convertido pelo astro Harry Kane no fim do primeiro tempo (45') e gols de Ezri Konsa (53') e Ben White (57') na segunda etapa encerraram a invencibilidade de 44 partidas dos espanhóis em competições oficiais.

A 'Roja' quase conseguiu uma reação com gols de Mikel Oyarzabal de pênalti (65') e Nico Williams (75'), mas não conseguiu ir além disso.

Com esse resultado, a Inglaterra deu o troco após a derrota sofrida em Wembley pelo mesmo placar (3-2).

Esta foi a última partida das duas seleções na fase de grupos do torneio continental e ingleses e espanhóis entraram em campo já classificados. Mas a liderança da chave estava em jogo e um empate bastava à Espanha para terminar em primeiro lugar.

O retorno de Lamine Yamal à 'Roja', após desfalcar a equipe na partida de quinta-feira contra a República Tcheca, não foi suficiente para superar a Inglaterra, que dominou o confronto até a expulsão de Elliot Anderson (63').

A Espanha pressionou a meta adversária durante a última meia hora de jogo, mas não conseguiu a virada.

França avança

Em Bordeaux, a França se classificou para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa ao vencer a Turquia por 2 a 1 em seu último jogo da fase de grupos, neste domingo (15).

Os franceses conseguiram a vitória graças a um gol contra do zagueiro turco Topcu no início do segundo tempo (49') e a um gol na reta final de Eli Junior Kroupi (80'), o primeiro dele pela seleção de seu país. Bardakçi diminuiu a diferença no último minuto do tempo regulamentar (90').

A equipe comandada pelo técnico Zinedine Zidane terminou na primeira colocação do grupo A1, enquanto a Turquia encerrou sua participação em último lugar, sem pontuar.

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