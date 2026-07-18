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COPA DO MUNDO

Inglaterra vence França em jogo com dez gols e termina em 3º lugar na Copa de 2026

Com dois gols de Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

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A Inglaterra venceu a França por 6x4A Inglaterra venceu a França por 6x4 - Foto: Chandan Khanna/AFP

Uma chuva de gols. No jogo entre os perdedores das semifinais da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra garantiu o terceiro lugar neste sábado (18) ao derrotar por 6 a 4 a França, que chegou a reagir e quase protagonizou uma virada épica após um primeiro tempo desastroso.

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A vitória da Inglaterra veio com um gol logo no início de Declan Rice (4'), outro de Ezri Konsa (18'), um hat-trick de Bukayo Saka (37', 45+1' e 87') e um golaço nos últimos segundos de Jude Bellingham (90+8').

A França, que perdia por 4 a 0 no intervalo, sonhou com uma virada após dois gols de Kylian Mbappé (48' e 66'), que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 22 gols, além dos gols de Bradley Barcola (54') e Ousmane Dembélé (90+6').

  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
  • A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP
    A Inglaterra venceu a França por 6x4. | Foto: Chandan Khanna/AFP

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