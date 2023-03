A- A+

Futebol Internacional Inglaterra vence Itália fora de casa na estreia das eliminatórias da Euro De sobra, Harry Kane bateu o recorde de máximo goleador com a camisa do English Team

A Itália, atual campeã da Europa, iniciou a defesa do título com uma derrota por 2x1 para a Inglaterra nesta quinta-feira (23), no estádio Diego Maradona, em Nápoles.

Declan Rice aos 13 minutos e Harry Kane aos 44, de pênalti, marcaram para os ingleses, enquanto o ítalo-argentino Mateo Retegui descontou para a Azzurra aos 11 da etapa final.

A Inglaterra obtém assim uma pequena vingança, já que foi derrotada exatamente pela Itália na final da última Eurocopa, em julho de 2021.

Graças a esta vitória, a seleção inglesa assume a liderança do Grupo C das eliminatórias para a Euro 2024 empatada com a Macedônia do Norte, que no outro jogo da chave venceu Malta por 2x1.

Esta foi a primeira partida da Inglaterra desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, com a derrota por 2x1 França.

- Kane ultrapassa Rooney -

Nesta quinta-feira, Harry Kane se tornou o maior artilheiro da seleção da Inglaterra ao marcar seu 54º gol pela equipe, deixando para trás o ex-atacante Wayne Rooney (53).

A Itália, que não disputou o Mundial do Catar, começou com o pé esquerdo sua campanha rumo à Euro e segue levantando muitas dúvidas.

O time inglês iniciou melhor e chegou pela primeira vez com um chute forte de Jude Bellingham para a boa defesa do goleiro Gianluigi Donnarumma. Na cobrança de escanteio, Kane recebeu na segunda trave e tentou bater para o gol, mas a bola sobrou para Declan Rice, que não perdoou e fez 1x0.

A Inglaterra continuou pressionando e aos 31 minutos quase fez o segundo em uma finalização de fora da área de Kalvin Phillips que tirou tinta da trave de Donnarumma.

Antes do intervalo, o VAR entrou em cena para apontar pênalti a favor dos ingleses em um toque de mão de Giovanni Di Lorenzo dentro da área. Kane cobrou e ampliou.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Jack Grealish perdeu uma chance inacreditável batendo de primeira para fora com o gol aberto à sua frente.

No segundo tempo, a Itália acordou e conseguiu descontar com Retegui, que recebeu de Lorenzo Pellegrini e bateu cruzado para marcar seu primeiro gol pela Azzurra.

Mas apesar da reação, a seleção italiana não conseguiu evitar a derrota, mesmo com a Inglaterra se mostrando menos incisiva do que no primeiro tempo e ficando com um jogador a menos após a expulsão de Luke Shaw faltando dez minutos para o apito final.

Antes do início do jogo, houve uma homenagem no estádio ao ex-atacante italiano Gianluca Vialli, que faleceu no início de janeiro, aos 58 anos, vítima de um câncer no pâncreas.

Na segunda rodada do grupo, no domingo, a Itália buscará a vitória em sua visita a Malta, enquanto a Inglaterra vai receber a Ucrânia em Wembley.

Veja também

Futebol TRF5 suspende leilão da sede do Sport