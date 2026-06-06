Inglaterra vence Nova Zelândia em amistoso de ataque contra defesa com gol de Harry Kane

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Em um jogo de ataque contra defesa, a Inglaterra confirmou seu enorme favoritismo e venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 neste sábado no Estádio Raymond James, na Flórida. O único gol do amistoso foi marcado pelo atacante Harry Kane, de cabeça, nos acréscimos do primeiro tempo.



O técnico Thomas Tuchel armou o setor ofensivo da Inglaterra com Rashford, Rogers e Watkins, e Kane mais à frente. Juntos, eles somavam 118 gols na temporada. E foi o atacante do Bayern de Munique quem decretou a vitória do English Team, ao completar de casquinha o cruzamento de Spence aos 47 minutos do primeiro tempo. Foi o 67º gol de Kane na temporada.



Em um confronto sem a intensidade habitual de jogos oficiais, a Inglaterra terminou a primeira etapa com 14 finalizações contra apenas 2 dos neozelandeses.





A Inglaterra, que não contou com os jogadores do Arsenal (Declan Rice, Eze, Saka e Madueke), desgastados pela final da Champions League, voltou para o segundo tempo com toda a equipe alterada. Rio Ngumoha, de 17 anos, chamado para o período de treinamentos de preparação para a Copa na Flórida, fez sua estreia na seleção



Mesmo com novos jogadores a dinâmica de ataque contra defesa se manteve, mas desta vez a Inglaterra não contava mais com seu maior artilheiro, que descansava no banco de reservas, e a partida terminou com o placar do primeiro tempo.



A Inglaterra ainda enfrenta a Costa Rica na quarta-feira antes da estreia na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 em Dallas O Grupo L conta ainda com Gana e Panamá. A Nova Zelândia, que participa de sua terceira Copa após Espanha-1982 e África do Sul-2010, encerrou seus amistosos e enfrenta o Irã no dia 15, em Los Angeles. Bélgica e Egito completam o Grupo G.

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