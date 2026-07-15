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Futebol Argentina vence Inglaterra de virada e pega a Espanha na final da Copa do Mundo Com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martinez, atuais campeões vão em busca do tetracampeonato

Quantas vezes os argentinos estiveram perto da eliminação desde o início do mata-mata da Copa do Mundo? A resposta é igual aos momentos recorrentes e heróicos de superação. Não é possível dizer que poucos acreditavam que, ao sair perdendo para a Inglaterra por 1x0, a Albiceleste virasse no fim para 2x1, em Atlanta, na semifinal, garantindo vaga na decisão perante a Espanha, no dia 19 de julho. Afinal, foi “só” mais uma partida épica dos atuais campeões mundiais. Anormal para qualquer outra seleção, menos para a Argentina.

O jogo

Os primeiros minutos foram de muitas faltas e discussões em um duelo que nem mesmo o ambiente climatizado do estádio conseguiu esfriar. Ainda assim, faltaram grandes chances de perigo até o momento da pausa para hidratação.

A Inglaterra fazia uso de lançamentos longos, principalmente nas costas de Tagliafico. A Argentina tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades de conectar o trio formado por Messi, Julián Álvarez e Simeone - esse último foi escolhido para ocupar a vaga de De Paul.

De fora da área, Enzo Fernández foi quem mais chegou perto de balançar as redes na primeira etapa. A finalização passou perto do travessão. No lado inglês, as melhores jogadas eram em arrancadas de Bellingham.

Diferencial

Harry Kane é centroavante de origem, mas quem o acompanha desde os tempos de Tottenham sabe que uma das qualidades dele está na construção das jogadas. Ao descer para ajudar na armação, o camisa 9 deu ótimo lançamento para Bellingham. A zaga argentina cortou, mas se desorganizou. Na sequência do lance, Morgan Rogers cruzou na medida e Gordon completou para fazer 1x0.

Com Nico González na vaga de Paredes, Scaloni aumentou a presença de área. Como de costume, era Messi o responsável por encontrar os espaços na defesa da Inglaterra. Aos 23, o camisa 10 deu ótimo cruzamento, Nico tocou de cabeça de Pickford fez ótima defesa.

A Inglaterra também ia contando com a sorte para seguir na vantagem. Quando De Paul, que entrou na segunda etapa, achou Mac Allister na área, o grito de gol dos argentinos ficou engasgado. A cabeçada do meia carimbou a trave.

A bola aérea era o caminho da Argentina para tentar o empate. Messi deu lançamento preciso para Nico tentar novamente de cabeça. A bola passou perto da trave e saiu. Depois, Pickford se esticou para salvar um chute de longe de Enzo.

Virada

Enzo errou uma, duas, mas na terceira não teve perdão. O chute colocado finalmente venceu o goleiro inglês. Festa da Argentina em Atlanta.

Para quem já teve vitórias heróicas contra Cabo Verde, Egito e Suíça, duvidar de uma virada contra a Inglaterra era ir contra a natureza dos argentinos na Copa do Mundo de 2026. Messi não é destro, mas a “perna ruim” de um gênio é suficiente para mudar a história. O cruzamento foi perfeito para Lautaro testar firme e fazer 2x1. A Argentina está, pela segunda vez seguida, na final da Copa do Mundo.

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