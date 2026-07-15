A- A+

COPA DO MUNDO Inglaterra x Argentina: veja escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo Ganhador do confronto vai enfrentar a Espanha na final do torneio, marcada para o dia 19 de julho

Um clássico europeu de duas seleções que buscam o bicampeonato mundial ou um duelo entre uma antiga colônia e seu colonizador? Dois caminhos estão traçados, mas apenas um finalista está definido. Após eliminar a França, a Espanha se colocou na decisão e aguarda o adversário que sairá do confronto desta quarta-feira (15), entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, às 16h.

Serenidade

Hoje unanimidade, o técnico Lionel Scaloni enfrentou críticas implacáveis quando foi nomeado técnico da 'Albiceleste' em 2018. Graças ao seu estilo conciliador, ele foi aos poucos resgatando o domínio técnico da bola e o incentivo à criatividade em campo. Ao contrário de muitas outras seleções, a Argentina abriu mão dos pontas tradicionais. "Cada país tem sua própria cultura e maneira de entender o futebol. Isso tem que ser respeitado", disse o treinador.

A aposta, que incluía a estratégia de montar o time em torno de Lionel Messi, deu certo: pôs fim a um jejum de 28 anos sem títulos ao derrotar o Brasil no Maracanã, na final da Copa América de 2021.

Depois, vieram as vitórias na Finalíssima de 2022, contra a Itália, e na Copa do Mundo daquele mesmo ano, contra a França, a primeira vencida pela Argentina desde a glória alcançada por Diego Maradona em 1986. E, em 2024, outro título da Copa América, contra a Colômbia.

Explosivo

Thomas Tuchel foi contratado em outubro de 2024 com o objetivo único de conquistar o segundo título mundial para a Inglaterra, após a Copa de 1966. Como o terceiro estrangeiro a comandar a seleção, sucedendo o sueco Sven-Göran Eriksson e o italiano Fabio Capello, o alemão busca levar os 'Three Lions' a um patamar acima após o ciclo de Gareth Southgate, que caiu nas semifinais e quartas de final das Copas do Mundo de 2018 (Rússia) e 2022 (Catar) e perdeu duas finais da Eurocopa (2021 e 2024).

Ainda que o futebol da Inglaterra esteja longe de encantar, a equipe vem avançando graças aos gols de Harry Kane e Jude Bellingham. O técnico, que barrou nomes como o lateral Trent Alexander-Arnold e os meias-atacantes Cole Palmer e Phil Foden, também não se inibe de criticar o desempenho do time mesmo após classificações, como fez diante da Noruega.

Histórico



Ao todo, Inglaterra e Argentina já se enfrentaram 14 vezes. Foram duas vitórias argentinas, seis empates e seis triunfos ingleses. Em Copas, as equipes se encontraram cinco vezes, com leve vantagem dos europeus.

Em 1962, a Inglaterra venceu a Argentina por 3x1, pela fase de grupos. Na edição seguinte, em 1966, triunfo por 1x0 nas quartas de final, na campanha que terminou com o título mundial dos ingleses.

A vingança da Argentina veio em 1986. Os sul-americanos ganharam por 2x1, nas quartas de final, em jogo marcado pelo gol de mão de Diego Maradona. A “Mão de Deus” ajudou os argentinos a avançarem de fase, culminando no bicampeonato.

Em 1998, a Argentina empatou em 2x2 com a Inglaterra nas oitavas de final, com direito à expulsão de David Beckham em lance com Diego Simeone. Quatro anos depois, os europeus deram o troco vencendo os argentinos por 1x0 na primeira fase.

Inglaterra

Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

Onde assistir: Cazé TV, Globo, SBT

Veja também