Inglaterra x Itália pelas Eliminatórias da Eurocopa; onde assistir, horários e escalações

Nesta terça-feira (17), a Inglaterra encara a Itália no Estádio Wembley, em Londres. A Inglaterra, líder do Grupo C com 13 pontos, tem a oportunidade de garantir sua classificação antecipada para a Eurocopa 2024 apenas com um empate. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

O histórico recente não é favorável para os ingleses, já que a Itália conquistou a Eurocopa em julho de 2021 ao derrotar a Inglaterra na decisão por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A situação no Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024 é crucial para ambas as equipes. A Inglaterra lidera com 13 pontos, seguida pela Itália e Ucrânia, ambas com 10 pontos. Uma vitória dos ingleses nesta partida pode garantir sua vaga na Eurocopa, enquanto uma vitória italiana embolará ainda mais o grupo.

A Inglaterra chega invicta nas Eliminatórias, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. No entanto, enfrenta a ausência do meio-campista Bukayo Saka, lesionado. Por outro lado, contará com a disponibilidade de Jude Bellingham e Harry Kane. Já a Itália, após uma vitória por 4 a 0 sobre Malta, enfrenta desfalques importantes, incluindo Fagioli, Zaniolo e Tonali, investigados por envolvimento em apostas.

A partida promete ser intensa, com a Inglaterra buscando selar sua vaga na Eurocopa e a Itália almejando a liderança do grupo.

Onde assistir: SporTV

Prováveis escalações:

Inglaterra:

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Lewis Dunk e Kieran Trippier; Kalvin Phillips, Declan Rice e Jude Bellingham; Phil Foden, Jack Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

Itália:

Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Dimarco; Davide Frattesi, Manuel Locatelli e Nicolo Barella; Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Técnico: Luciano Spalletti



