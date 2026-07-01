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Copa do Mundo Ingressos para Argentina x Cabo Verde disparam e ver Messi e Vozinha pode custar R$ 50 mil Nenhum dos jogos com entradas disponíveis chegam sequer perto desse valor

Ainda há ingressos para o jogo entre Argentina x Cabo Verde desta sexta-feira pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, e os preços para ver a atual campeã, Lionel Messi e Vozinha no Hard Rock Stadium, em Miami, chegam a valores astronômicos. A plataforma de vendas da Fifa registra preços que chegam a mais de R$ 46 mil.

Os valores referem-se às chamadas 'last minute sales (vendas de última hora)', que é a última etapa de comercialização de entradas para o maior torneio do futebol. Para o jogo entre Brasil e Noruega, por exemplo, marcado para o MetLife Stadium, em East Rutherford, não há mais compras disponíveis.

Quem ainda estiver disposto a comprar o ingresso para assistir ao duelo entre Messi e Vozinha, deverá desembolsar de US$ 8.795 a US$ 8.995, que representa uma faixa de 45.684 a R$ 46.723 em conversão direta pelo Banco Central.

O preço é referente à Categoria 1, que engloba os lugares com melhor visibilidade e rente ao campo em que jogarão Argentina e Cabo Verde. Esses são os mais caros se não contar as divisões premium, como camarotes e espaços privativos.

Nenhum dos jogos com entradas disponíveis chegam sequer perto desses valores. O mais próximo é o duelo entre Paraguai e França, já pelas oitavas de final, cujo ingresso mais caro custa US$ 3.495, ou R$ 18.154.

Os ingressos mais baratos nas vendas de última hora são do jogo entre Suíça e Argélia. Ainda há lugares tanto da Categoria 2, que chegam a US$ 570 (R$ 2.960), quanto da Categoria 1, comercializados por US$ 645 (R$ 3.350). De resto, estão abertas as vendas de partidas não definidas das oitavas e quartas de final.

Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h da próxima sexta-feira, 3, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo uma vaga na próxima fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar, encara o vencedor de Austrália x Egito, que será definido mais cedo, às 15h. Confira o chaveamento.

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