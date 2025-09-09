A- A+

Eliminatórias Ingressos para Bolívia x Brasil esgotaram em tempo recorde e partida promete recorde de bilheteria No total, foram comercializados 17.500 ingressos, tanto virtuais quanto físicos

A partida entre Bolívia e Brasil, no Estádio Villa Ingenio, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, promete ser com casa cheia e quebra de recordes. Segundo o jornal boliviano El Deber, os ingressos para o confronto se esgotaram em tempo recorde — menos de 24 horas após a abertura das vendas.

No total, foram comercializados 17.500 ingressos, tanto virtuais quanto físicos. Atualmente, só é possível encontrar bilhetes na revenda, a preços bem acima dos valores originais.

Além disso, a expectativa para a partida desta terça-feira é de uma arrecadação na bilheteria superior a 400 mil dólares (cerca de R$ 2,1 milhão, na cotação atual), um feito inédito no estádio.

O entusiasmo da torcida boliviana com a possibilidade de disputar a repescagem para a próxima Copa do Mundo, combinado com o fato de enfrentar a seleção brasileira, explica a alta procura pelos ingressos.



Contudo, vale lembrar que a Bolívia já vinha registrando ótimos públicos em Villa Ingenio nas últimas rodadas das Eliminatórias.

A partida contra o Brasil só não deve registrar um recorde de público por conta dos jogos do time boliviano no Estádio Hernando Siles, em La Paz, de capacidade bem maior.

Por lá, o jogo entre Bolívia e Argentina colocou 39.396 torcedores ao estádio e gerou uma arrecadação superior a 1,27 milhão de dólares (R$ 6,8 milhões), a maior da seleção em toda a campanha.

A Bolívia é a oitava colocada com 17 pontos, um a menos que a Venezuela, seleção que vai para a repescagem com a situação atual da tabela. Para manter vivo o sonho da Copa do Mundo, os bolivianos precisam vencer o Brasil e torcer por tropeço venezuelano contra a Colômbia.

