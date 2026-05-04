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Dallas Cowboys e Baltimore Ravens Ingressos para jogo da NFL no Maracanã começarão a ser vendidos no fim de maio; saiba detalhes Após duas pré-vendas, público geral pode adquirir entradas a partir de 9 de junho; preços ainda não são divulgados

A venda de ingressos para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no Maracanã, no dia 27 de setembro, começará no fim de maio.

A NFL divulgou nesta segunda-feira (4) o esquema de comercialização, que terá três etapas: duas pré-vendas, em lotes limitados, e a abertura para o público geral, a partir do dia 9 de junho. Os preços das entradas ainda não foram informados.

A primeira carga de ingressos será exclusiva para associados American Express. A venda acontecerá a partir do dia 27 de maio, às 10h (horário de Brasília), e será finalizada no dia 31, às 17h.

A segunda janela será exclusiva para clientes XP, dividida em dois momentos. No dia 1º de junho, das 10h à meia-noite, destinada apenas a clientes Legacy e Privilege. O restante dos associados da empresa poderá comprar entradas do dia 2, às 10h, ao dia 5, às 17h.

Por fim, a venda para o público geral terá início no dia 9 do próximo mês, também a partir das 10h. Todas as etapas da comercialização serão realizadas através do site da Ticketmaster.

O jogo

No dia 25 de abril, foi confirmado o primeiro jogo da História da NFL no Rio de Janeiro — e o terceiro em solo brasileiro. O Baltimore Ravens será o adversário do Dallas Cowboys no Maracanã, no dia 27 de setembro, um domingo, às 17h25 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira semana da temporada regular de 2026.

Os torcedores podem se cadastrar para receber novidades sobre o jogo por meio do site nfl.com/Rio.

A NFL já realizou dois jogos no Brasil, em 2024 e 2025, ambos em São Paulo, na Arena Corinthians. No primeiro ano, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers, enquanto o Los Angeles Chargers bateu o Kansas City Chiefs na última temporada.

Em 2026, além do Rio de Janeiro, a NFL tem jogos marcados em Londres (Inglaterra), Madri (Espanha), Munique (Alemanha), Paris (França), Cidade do México (México) e Melbourne (Austrália).

A temporada 2026 do futebol americano começa no dia 9 de setembro. A temporada regular vai até 10 de janeiro, e o Super Bowl LXI (61) está marcado para o dia 14 de fevereiro de 2027, no So-Fi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, casa de Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers.

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