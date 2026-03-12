A- A+

Jogo beneficente Ingressos para jogo solidário com Frei Gilson na Arena de Pernambuco estão à venda Partida vai reunir nomes do futebol estadual e nacional, no próximo dia 26

O Jogo Solidário com Frei Gilson, marcado para o próximo dia 26, às 16h, na Arena de Pernambuco, está com ingressos à venda. O evento beneficente vai reunir futebol, fé e solidariedade em uma grande mobilização social.



Os bilhetes estão sendo comercializados por R$ 30 (Anel Superior) e R$ 40 (Anel Inferior) e podem ser compradores através deste link. As entradas também podem ser encontradas nas Lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, além do Mix Mateus de Boa Viagem. O ingresso social pode ser adquirido mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A iniciativa busca arrecadar recursos e alimentos para apoiar os projetos sociais da Comunidade Católica Obra de Maria, instituição que desenvolve ações de evangelização e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas regiões do Brasil e também no exterior.

Além da arrecadação de alimentos, os recursos obtidos com o evento serão destinados à aquisição de cinco caminhões-baú, refrigerados e não refrigerados, que serão utilizados na distribuição de alimentos em 36 municípios de Pernambuco. A ideia é fortalecer as ações de assistência social desenvolvidas pela instituição.

Estrelas do futebol em campo

A partida na Arena de Pernambuco irá contar com a presença de ex-atletas com passagens por times do Brasil e do exterior, além de nomes ligados a clubes pernambucanos. Entre os confirmados estão o ex-lateral Jeferson Nascimento, que atuou no Sporting Lisboa e no Braga, de Portugal, o ex-volante Wendel, com passagem pelo Palmeiras, e o ex-zagueiro Emerson, que defendeu clubes como Botafogo, Atlético Mineiro e a Seleção Brasileira.

Também participam do evento nomes conhecidos do público como Flávio Guapira, ex-capitão do Náutico; Sandro, ex-zagueiro de Botafogo, Santos, Santa Cruz e Sport; Carlinhos Bala, ídolo do Sport e que também defendeu Náutico e Santa Cruz; Jorge Henrique, campeão mundial pelo Corinthians e revelado pelo Náutico; além de Kleberson, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira.

Outros atletas confirmados incluem Hudson, ex-São Paulo; Lucas Severino, ex-Atlético Paranaense e Seleção Brasileira; Leandro Guerreiro, atacante bicampeão brasileiro pelo São Paulo; Fernandinho, atualmente no Retrô, entre outros convidados especiais.

Além da partida beneficente, o público também poderá participar de um momento especial de espiritualidade. Ao final do jogo, Frei Gilson realizará um show de evangelização, com música, oração e um momento de reflexão e encontro com Deus.

Vigília da Quaresma antecede evento solidário

Antes da realização do jogo beneficente, Frei Gilson já tem encontro marcado com o público pernambucano. O sacerdote estará no Recife para conduzir a Vigília da Quaresma, que acontece nos dias 21 e 22 de março, também na Arena de Pernambuco.

O evento religioso deve reunir milhares de fiéis em dois dias de oração, música e reflexão espiritual, reforçando a forte mobilização que acompanha o trabalho pastoral do religioso em todo o país. A vigília faz parte da programação espiritual que antecede outras iniciativas sociais conduzidas por Frei Gilson e deve atrair caravanas de diferentes estados do Nordeste.



