A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Ingressos para possível estreia de Messi no Inter Miami custam mais que entradas para final da NBA Primeira partida do argentino pelo clube americano deve acontecer em 21 de julho, contra o mexicano Cruz Azul

Lionel Messi oficializou, nesta quarta-feira (7), sua chegada ao Inter Miami, clube da Flórida, nos Estados Unidos. Apesar de o esporte não ser o favorito dos americanos, a chegada do craque ao time, que tem David Beckham como um dos donos, tem movimentado o mercado e chamado a atenção dos fãs — ou não — de futebol para a Major League Soccer, a liga do país.

Em apenas um dia, a chegada do argentino causou uma reviravolta na audiência da MLS. Os torcedores que buscaram por ingressos para jogos do Miami, nesta quarta-feira, se depararam com preços muito acima do normal. As entradas para a possível estreia de Messi, contra o Cruz Azul no dia 21 de julho, pela Leagues Cup, já estão sendo vendidos por US$ 350 (cerca de R$ 1.723).

Em algumas plataformas, os ingressos para a partida passaram a ser comercializados por valores acima dos US$ 400 (cerca de R$ 1.969), preço das entradas para a final da NBA. Os ingressos para o jogo contra o Los Angeles FC, atual campeão da MLS, em setembro, estão sendo vendidos por mais de US$ 450 (cerca de R$ 2.215).

Fora do alvoroço da chegada do campeão mundial, não é necessário pagar mais que $150 para assistir a uma partida do Inter Miami. Com valores quase três vezes mais caros e a anormal busca por lugares nos estádios, o clube e a Liga já sentem os benefícios da contratação do craque.



Renovação

Para iniciar os treinos com a nova equipe, Messi precisará aguardar até 1º de julho, depois dos amistosos da seleção argentina, já que a MLS tem jogos até outubro. O Miami, que não tem feito uma boa campanha na Liga, espera se reconstruir com a chegada do argentino e a possível contratação do técnico Gerardo el 'Tata' Martino. O clube soma apenas 15 pontos em 16 partidas, com cinco vitórias e 11 derrotas.

Messi tinha o desejo de voltar para a Espanha, mas questões financeiras tornaram essa possibilidade mais difícil e o Inter de Miami avançou para um acordo de dois anos com Messi. O The Athletic informa que a MLS e a Apple discutem oferecer a Messi uma parte da receita gerada por novos assinantes do MLS Season Pass, o pacote de streaming da liga no Apple TV+. A Apple e a MLS assinaram um acordo de 10 anos e US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12,3 bilhões) nesta primavera. Além disso, a Adidas também entraria no negócio.

Veja também

ginástica artística Arthur Zanetti destaca estratégia em último ciclo olímpico da carreira