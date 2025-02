Ingressos para Recife Vôlei x Londrina já estão à venda

A- A+

Os ingressos para o jogo entre Recife Vôlei e Londrina, que acontece na próxima sexta-feira (19), às 20h, no Ginásio Geraldão, já estão à venda. A partida é decisiva para a equipe pernambucana, que segue na briga por uma vaga na próxima fase da Superliga B Feminina.

Após uma grande atuação diante do Curitiba, vencendo por três sets a zero no último confronto, o Recife Vôlei chega embalado e confiante para mais um desafio.

Para garantir a presença do público, os ingressos estão sendo vendidos em dois lotes promocionais. Até as 9h desta terça-feira (18), os valores são: inteira R$ 30,00, meia R$ 15,00 e ingresso social a R$ 10,00 mais a doação de 1kg de alimento. Depois disso, os preços sofrerão reajuste, passando para inteira R$ 40,00, meia R$ 20,00 e ingresso social a R$ 12,90 mais 1kg de alimento. Os bilhetes podem ser adquiridos online no site www.ticketsimples.com.br.

O jogo contra o Londrina será crucial para as pretensões do Recife Vôlei na Superliga B. A equipe sabe que uma vitória pode colocá-la em uma posição mais confortável na tabela, aumentando as chances de classificação para a próxima fase da competição. Enfrentando um adversário direto, o time pernambucano espera contar com um Geraldão lotado para pressionar o Londrina e transformar o fator casa em um diferencial.

“Estamos em um momento decisivo na competição e precisamos muito do apoio das arquibancadas. Nossa torcida sempre foi nossa sétima jogadora em quadra e tenho certeza que na próxima sexta-feira teremos mais uma vez a casa cheia para nos apoiar até o fim”, afirmou a líbero e capitã do Recife Vôlei, Ju Paes.

“A torcida pode fazer a diferença no confronto. O apoio vindo das arquibancadas motiva as jogadoras e cria um ambiente ainda mais favorável para que o Recife Vôlei mantenha sua sequência de bons resultados. Quem quiser acompanhar de perto essa partida decisiva deve garantir seu ingresso o quanto antes e se preparar para empurrar o time rumo a mais uma vitória na Superliga B”, declarou o técnico Adalberto Nóbrega.

O Recife Vôlei está na 10ª colocação na competição, mas com dois jogos a menos do que o oitavo colocado, justamente o Londrina, que tem quatro pontos a mais do que as recifenses. Uma vitória em casa pode colocar o time de Pernambuco na porta de entrada do G8.

