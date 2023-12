Ingressos, preços, times: o que já se sabe sobre o jogo da NFL no Brasil

A- A+

A NFL se prepara para desembarcar no Brasil em 2024. Nesta quarta-feira, a liga oficializou a primeira partida de sua história na América do Sul. A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, foi o local escolhido para a partida.

Será o 44º jogo internacional da franquia, sob a iniciativa NFL International Series, que, desde 2007, já levou jogos para Cidade do México, Londres, Frankfurt e Munique, todos com altíssima procura.

Saiba o que já foi definido em questões de datas, ingressos e times que estarão no Brasil:

Data

As partidas internacionais acontecem tradicionalmente nas primeiras semanas da temporada regular. O fim de setembro e o início de novembro é o período mais provável. Ao confirmar a realização da partida, o Corinthians informou que as partidas aconteceriam de acordo com as datas Fifa, quando o futebol brasileiro para. A partir de setembro do ano que vem, as datas Fifa são as seguintes, todas para Eliminatórias:

2 a 10 de setembro

7 a 15 de outubro

11 a 19 de dezembro

Ingressos

Ainda não há venda de ingressos nem data prevista para o processo. Mas a NFL já divulgou um site para registro de interesse em entradas, como fez em outros países. Nesse site, que pode ser acessado clicando aqui, a liga citou ingressos de hospitalidade, modalidade com serviços premium como de comida e bebida e festa exclusiva antes da partida.

Preços

A NFL ainda não definiu o preço dos ingressos, mas é possível obter uma estimativa dos valores praticados pelos mais recentes jogos internacionais. Trata-se de uma estimativa com base em conversão, já que a decisão final sobre os preços é da organização.

Cidade do México (2022): 990 a 5.520 pesos mexicanos (280 a 1.580 reais)

Londres (2023): 64 a 155 libras (400 a 970 reais)

Frankfurt (2023): 75 a 225 euros (345 a 1.215 reais)

Times

Também não há times garantidos na partida. O Miami Dolphins é uma das franquias mais cotadas, uma vez que é a única franquia focada diretamente no Brasil na iniciativa de marketing internacional da liga.

