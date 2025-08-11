Com lote promocional, Sport inicia venda de ingressos para jogo com o São Paulo
Confronto está agendado para o próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro
Após a primeira vitória na Série A do Brasileiro conquistada sobre o Grêmio, o Sport deu início à venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, marcado para sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro. No intuito de ter casa cheia, o Rubro-negro anunciou um lote com valor promocional.
Até o fim da sexta-feira (15), os leoninos podem adquirir o ingresso a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Compre aqui.
Leia também
• Daniel Paulista comemora a primeira vitória do Sport e vê evolução do time na Série A
• Atletas do Sport celebram primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro: "Sensação muito boa"
• Sport vence Grêmio e encerra jejum de 19 jogos seguidos sem vitórias em 2025
As vendas tiveram início na tarde desta segunda-feira (11) com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. A partir das 19h, a comercialização inicia para os sócios do plano Rubro-negro.
Já nesta terça-feira (12), as vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos, a partir das 9h. E, por fim, às 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante também inicia na terça, às 10h.
Valores dos ingressos
Promocional – Lote 1Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30
*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)