A- A+

Sport Com lote promocional, Sport inicia venda de ingressos para jogo com o São Paulo Confronto está agendado para o próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

Após a primeira vitória na Série A do Brasileiro conquistada sobre o Grêmio, o Sport deu início à venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, marcado para sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro. No intuito de ter casa cheia, o Rubro-negro anunciou um lote com valor promocional.

Até o fim da sexta-feira (15), os leoninos podem adquirir o ingresso a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Compre aqui.

As vendas tiveram início na tarde desta segunda-feira (11) com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. A partir das 19h, a comercialização inicia para os sócios do plano Rubro-negro.

Já nesta terça-feira (12), as vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos, a partir das 9h. E, por fim, às 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante também inicia na terça, às 10h.

Valores dos ingressos

Promocional – Lote 1Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 30

*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 160

Arquibancada Frontal: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Veja também