MMA

Ingrid Silva vence Delphine Benouaich por decisão dividida no Ares Fighting 34

Atleta pernambucana supera francesa em luta disputada na Adidas Arena, em Paris

Lutadora pernambucana tem se destacado no cenário do MMA nacionalLutadora pernambucana tem se destacado no cenário do MMA nacional - Foto: Reprodução/@ingridsilvamma

A pernambucana Ingrid Silva conquistou uma vitória importante no Ares Fighting 34, realizado no dia 13 de setembro de 2025, na Adidas Arena, em Paris. A atleta da equipe recifense Black Tiger superou a francesa Delphine Benouaich por decisão dividida, em combate válido pela categoria peso-palha (até 52,7 kg).

Luta equilibrada e vitória brasileira

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pela estratégia aplicada por Ingrid Silva. Benouaich, que vinha cotada como promessa para o UFC, chegou embalada pela boa fase e pelo apoio da torcida local. Ingrid, no entanto, conseguiu neutralizar os principais pontos da adversária.

"Fiz uma luta dura, mas fui bastante inteligente e consegui quebrar o jogo da minha adversária. Ela é conhecida por ter uma mão muito forte e nocautear as adversárias, mas eu consegui quebrar o jogo dela me movimentando bastante, sem parar na frente dela e colocando a estratégia em prática", afirmou Ingrid após o confronto.

Com o resultado, Ingrid Silva soma agora 11 lutas no cartel profissional, sendo 7 vitórias e 4 derrotas. Sua oponente, Delphine Benouaich, tem 8 lutas como profissional, com 6 vitórias e 2 derrotas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Ingrid Silva (@ingridsilvamma)

Sobre o Ares Fighting Championship

O Ares Fighting Championship foi criado em 2019, na França, e se consolidou como uma das principais ligas de MMA da Europa. A organização se destaca por abrir espaço para atletas em busca de projeção internacional e é transmitida pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do UFC.

A liga já realizou dezenas de eventos em cidades como Paris, Marselha e Estrasburgo e tem atraído lutadores de diferentes países, incluindo diversos brasileiros que veem no Ares uma oportunidade de trilhar o caminho até o UFC.

