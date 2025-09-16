Ingrid Silva vence Delphine Benouaich por decisão dividida no Ares Fighting 34

A- A+

A pernambucana Ingrid Silva conquistou uma vitória importante no Ares Fighting 34, realizado no dia 13 de setembro de 2025, na Adidas Arena, em Paris. A atleta da equipe recifense Black Tiger superou a francesa Delphine Benouaich por decisão dividida, em combate válido pela categoria peso-palha (até 52,7 kg).

Luta equilibrada e vitória brasileira

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pela estratégia aplicada por Ingrid Silva. Benouaich, que vinha cotada como promessa para o UFC, chegou embalada pela boa fase e pelo apoio da torcida local. Ingrid, no entanto, conseguiu neutralizar os principais pontos da adversária.

"Fiz uma luta dura, mas fui bastante inteligente e consegui quebrar o jogo da minha adversária. Ela é conhecida por ter uma mão muito forte e nocautear as adversárias, mas eu consegui quebrar o jogo dela me movimentando bastante, sem parar na frente dela e colocando a estratégia em prática", afirmou Ingrid após o confronto.

Com o resultado, Ingrid Silva soma agora 11 lutas no cartel profissional, sendo 7 vitórias e 4 derrotas. Sua oponente, Delphine Benouaich, tem 8 lutas como profissional, com 6 vitórias e 2 derrotas.

Sobre o Ares Fighting Championship

O Ares Fighting Championship foi criado em 2019, na França, e se consolidou como uma das principais ligas de MMA da Europa. A organização se destaca por abrir espaço para atletas em busca de projeção internacional e é transmitida pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do UFC.

A liga já realizou dezenas de eventos em cidades como Paris, Marselha e Estrasburgo e tem atraído lutadores de diferentes países, incluindo diversos brasileiros que veem no Ares uma oportunidade de trilhar o caminho até o UFC.

