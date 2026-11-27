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BASQUETE Início arrasador de Wemby e Doncic apimenta duelo decisivo entre Spurs e Lakers na NBA Com campanhas de 15 vitórias na Conferência Oeste, equipes se enfrentam hoje, no Texas, em jogo que define rumos do grupo C da NBA Cup

Um mundo que não sabia o que era Covid-19, em que o iPhone era o X e em que a Copa do Mundo de futebol coroaria, em poucos dias, a França. Foi essa a última vez em que um jogador americano ganhou o prêmio de MVP (melhor jogador da temporada regular) da NBA — James Harden, em 2018.



E, à medida que a atual temporada se aproxima do fim de seu primeiro quarto, a disputa parece destinada a seguir longe dos donos da casa: o esloveno Luka Doncic e o francês Victor Wembanyama comandam campanhas promissoras de Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs na Conferência Oeste. Os astros se enfrentam hoje, no Frost Bank Center, em San Antonio (Texas), às 23h30.

Líderes do Oeste, os Lakers têm campanha de 15 vitórias e três derrotas. Já os Spurs, vice-líderes, somam também 15 vitórias, mas têm quatro reveses. Além de contar para a classificação da temporada regular, o duelo desta noite vale pela fase de grupos da NBA Cup. Os Spurs, que lideram o Grupo C do Oeste mesmo após a derrota para o Portland Trail Blazers, ainda disputam a classificação com Lakers, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers.

As duas campanhas são impulsionadas pelos números impressionantes de seus craques. Em sua terceira temporada com os Lakers desde a bombástica troca com o Dallas Mavericks e com o caminho livre após a saída de LeBron James, Doncic enfim assumiu o papel de líder da equipe. O armador tem a melhor média de pontos da liga, com 36,6 por partida, além de 7,7 assistências. São números que refletem o alto volume de jogo do esloveno, que comanda as tomadas de decisão da equipe treinada por JJ Redick.





O cenário não era tão favorável no início da temporada. Na verdade, era de incerteza. Além de LeBron, o time de Los Angeles perdeu seis jogadores na última janela e precisou se reconstruir. A boa notícia foi a renovação do ala-armador Austin Reaves, que divide o perímetro com o esloveno e tem média de 24,7 pontos por partida. Ao lado do recém-chegado pivô Walker Kessler, os dois formam o trio de principais pontuadores da equipe (14 pontos e 10,8 rebotes por jogo).

— Estive nessa posição várias vezes na carreira, então não é uma novidade. Mas me sinto bem, estou animado e pronto — disse o esloveno, no início da temporada, sobre o novo papel na equipe. Atualmente, o desafio dos Lakers é dosar sua utilização: ele tem média de 36 minutos em quadra por partida, a maior do time.

Spurs mantêm base

Vice-campeões da liga na temporada passada, os Spurs viram Wembanyama, o Wemby, chegar muito perto de conquistar o anel de campeão aos 22 anos. Em sua terceira temporada, o francês terminou com média de 25 pontos por jogo e foi eleito Defensor do Ano.

Na nova temporada, a franquia texana manteve a base e se reforçou apenas com o ala Tobias Harris, que ainda não fez sua estreia. Os resultados, até aqui, são promissores: os jovens ala-armadores Dylan Harper (lesionado e fora do jogo desta noite) e Stephon Castle cresceram e orbitam um Wemby mais versátil e agressivo que na temporada passada.

Castle, de 22 anos, tem média de 16,7 pontos e 6,3 assistências, enquanto Harper, de apenas 20, assumiu a titularidade e registra 18,4 pontos e 4,5 assistências por partida. Wemby elevou sua média de 25 para 30,7 pontos por jogo. Tem a terceira melhor marca da liga, atrás de Doncic e do armador Shai Gilgeous-Alexander (32,1), MVP das últimas duas temporadas, que comanda um Oklahoma City Thunder atormentado por lesões.

Defensivamente, o pivô segue com números assombrosos: são 3,8 tocos (melhor marca da liga) e 12,5 rebotes por partida (9,9 deles defensivos). Ainda que não tenha um reserva de mesmo nível (Luke Kornet), Wemby consegue descansar, em média, seis minutos a mais que Doncic.

O francês, inclusive, virou alvo de críticas nos bastidores da liga depois de provocar rivais ao marcar 50 pontos diante dos Pelicans, no sábado:

— É algo muito especial, mas, diferentemente de alguns dos meus colegas, não sou muito bom em inflar meus números.

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