Início das ligas europeias: veja novas camisas dos principais clubes

Esta sexta-feira (11) marca a abertura de três das cinco principais ligas europeias. E com elas ocorre algo muito aguardado pelos torcedores: o “desfile” dos novos uniformes das equipes para a temporada. Nessa temporada, o destaque fica por conta do branco, presente na camisa da maior parte dos clubes, inclusive na do Barcelona — que tradicionalmente não usa o branco pela associação ao rival Real Madri.

A temporada será aberta oficialmente com o duelo entre Almería e Rayo Vallecano, na tarde desta sexta. A Premier League começa um pouco mais tarde, com o confronto entre Burnley e Manchester City, no mesmo horário em que a Ligue 1 terá seu pontapé inicial, com o jogo entre Nice e Lille. Por isso, O GLOBO selecionou alguns modelos dos principais clubes das grandes ligas do continente.

A Bundesliga terá início apenas na semana que vem, com o Werder Bremen recebendo o atual campeão Bayern de Munique pelo jogo de abertura. Já o Calcio só terá início no domingo, com o campeão Napoli visitando o Frosinone.

