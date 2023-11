Início de Diniz na seleção brasileira é pior que em clubes da Série A; veja números

A- A+

Técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz é conhecido por precisar de tempo em suas equipes para conseguir chegar aos resultados esperados. Mesmo assim, nos quatro clubes da Série A pelos quais o treinador passou desde 2018, o início do trabalho teve resultados mais expressivos nas seis primeiras partidas. À frente do Brasil, são duas vitórias, um empate e três derrotas, com aproveitamento de apenas 38,9%.

Os trabalhos no Santos, em 2020, e nas duas passagens pelo Fluminense, em 2018 e em 2022, foram os que tiveram um início mais animador. Na primeira experiência no tricolor e no clube paulista, o treinador levou às equipes a quatro vitórias, um empate e uma derrota nas seis primeiras partidas, resultando em um aproveitamento de 72,2%. Ao deixar o cargo, no entanto, o número caiu consideravelmente: para 45,7% no clube paulista, e para 37,7%, no fim de sua primeira experiência comandando o tricolor carioca.

Já a segunda passagem pelo Fluminense foi mais bem-sucedida, com aproveitamento inicial de 77,8%. Atualmente, considerando as temporadas de 2022 e o andamento de 2023 até agora, o número fica em 61%, próximo da média geral do tricolor sob o comando de Diniz, que é de 61,5%.

Os piores números iniciais foram no São Paulo, em 2018, e no Vasco, em 2020. Diniz terminou os seis primeiros jogos nas duas equipes com três vitórias, dois empates e uma derrota, e aproveitamento de 61,1%. Na estreia série A, em 2018 pelo Athletico, o treinador teve uma largada melhor: três vitórias e três empates, uma sequência de seis jogos de invencibilidade e um aproveitamento de 66,7%. Mas ao deixar a equipe, quatro meses depois, o índice caiu pela metade e terminou em 33,3%.

Veja o aproveitamento de Fernando Diniz em clubes e na seleção:

Veja também

CONFUSÃO Jornais argentinos revelam o que Messi disse para Rodrygo durante bate-boca no Maracanã; vídeo