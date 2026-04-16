Início de Série B é marcado por equilíbrio entre mandantes e visitantes
Com duas vitórias e duas derrotas na competição, alternando triunfos e tropeços dentro e fora de casa, o Náutico é um exemplo claro dessa estatística
Duas vitórias, sendo uma em casa e uma fora. Duas derrotas, também contando uma como visitante e outra como mandante. O Náutico é o melhor exemplo para representar o que tem sido uma tônica da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Competição marcada por números equilibrados e sem grandes vantagens, até o momento, com relação ao mando de campo.
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Ao todo, nos 40 jogos já disputados na Série B, são 13 vitórias para mandantes, 13 para visitantes e 14 empates. Na rodada passada, por exemplo, quatro times ganharam em casa, quatro venceram fora e outros dois duelos terminaram empatados.
O Goiás é o único que venceu os dois jogos que disputou até o momento como mandante. Sport, Londrina, Ponte Preta, Novorizontino, Cuiabá, CRB, São Bernardo e América-MG ainda não ganharam em casa.
Fora de casa, ninguém tem 100% de aproveitamento, mas há equipes invictas no recorte. Novorizontino, Ceará, Athletic, Avaí, São Bernardo, Operário, Sport e Vila Nova possuem uma vitória e um empate. CRB e Cuiabá empataram duas vezes longe dos seus domínios.
Desempenho
Em casa, o Náutico começou a Série B perdendo por 1x0 para o Criciúma. No outro jogo como mandante, o time derrotou a Ponte Preta pelo mesmo placar. Fora, a equipe superou o Atlético-GO por 2x1 e tropeçou perante o Ceará, por 1x0.
Na próxima rodada, o Náutico entra em campo para encarar o São Bernardo, no Esporte da Sorte Aflitos, no sábado (18). Os pernambucanos estão na 10ª posição, com seis pontos. Os paulistas ocupam o 14º lugar, com quatro.