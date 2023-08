Iniesta assina com Emirates FC, dos Emirados Árabes Unidos

A- A+

O veterano meia espanhol Andrés Iniesta, de 39 anos, assinou nesta quarta-feira (9) com o Emirates FC, clube dos Emirados Árabes Unidos, após uma passagem de cinco anos pelo Vissel Kobe, do Japão.

Iniesta, que vai vestir a camisa número 8, "permanecerá conosco nos próximos dois anos", comemorou o presidente do clube, Youssef Al Batran.

O Emirates FC viveu altos e baixos nos últimos anos, vencendo a Copa dos Emirados e a Supercopa em 2020, em uma temporada em que o time foi rebaixado para a segunda divisão.

Em maio, Iniesta anunciou que estava de saída do Vissel Kobe, com quem tinha contrato até o final de 2023, já que não vinha tendo muitos minutos em campo na temporada.

No clube japonês, ele conquistou a Copa do Imperador em 2019 e a Supercopa do Japão em 2020, mesmo ano em que a equipe chegou às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia.

