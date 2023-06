"Injustificados e repugnantes": associação reage a agressões contra juiz da final da Liga Europa

A- A+

A Associação de Árbitros Profissionais de Futebol Inglês (PGMOL) denunciou, nesta sexta-feira (2), "os insultos injustificados e repugnantes" sofridos por Anthony Taylor, árbitro da final da Liga Europa que foi agredido no aeroporto de Budapeste por torcedores da Roma, derrotada na partida pelo Sevilha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o árbitro e sua família aguardavam um voo no aeroporto de Budapeste, no dia seguinte à vitória do Sevilha, nos pênaltis, contra a equipe italiana. Anthony Taylor e os parentes ficaram cercados por torcedores e precisaram ser escoltados por agentes de segurança do terminal.

Um dos vídeos mostra o momento em que um torcedor lança uma cadeira na direção do juiz.



Ref Anthony Taylor, getting attacked at the airport by Roma fans pic.twitter.com/nvuAFNCbR6 — Football Fights (@footbalIfights) June 2, 2023

Outro vídeo flagrou um grupo de torcedores da Roma cercando a família do juiz.



Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport.



Shocking.



pic.twitter.com/u5dmlxZs0h — Football Tweet  (@Football__Tweet) June 1, 2023

"Estamos chocados com os insultos injustificados e repugnantes dirigidos a Anthony e sua família quando eles tentavam voltar para casa depois de apitar a final da Liga Europa", escreveu a associação. "Continuaremos a dar todo o nosso apoio a Anthony e sua família".

O aeroporto Ferenc-Liszt de Budapeste divulgou um comunicado afirmando que um torcedor italiano "foi detido pela polícia, e um processo judicial foi iniciado contra ele" pela briga.

Possível punição para Mourinho

A final da Europa League foi marcada por faltas e desarmes, resultando em 14 cartões amarelos — um deles para o treinador da Roma, José Mourinho. Durante o jogo, Taylor anulou um pênalti que havia marcado para o Sevilha após revisar as imagens do árbitro de vídeo e não marcou uma penalidade para a Roma após a bola bater na mão de um adversário.

Mas a decisão mais polêmica, na visão dos italianos, foi a ordem para que o pênalti decisivo fosse cobrado novamente pelo argentino Gonzalo Montiel. Goleiro da Roma, Rui Patricio havia evitado o gol na primeira tentativa, mas a arbitragem considerou que ele havia se adiantado. Na segunda tentativa, Montiel não falhou e deu a vitória ao Sevilha.

Imediatamente após a final, José Mourinho foi filmado noestacionamento do estádio à espera da saída do árbitro. Ele insultou Taylor em inglês e italiano, chamando-o de "uma vergonha".

A Uefa indicou que aguarda o relatório detalhado de Anthony Taylor antes de se pronunciar sobre possíveis sanções para o técnico português.

