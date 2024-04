A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Insatisfeito com derrota, torcedor do Al-Ittihad agride jogador do time com um chicote; veja vídeo O atacante Abderrazak Hamdallah, vítima da agressão, foi o autor do único gol da equipe na partida

Uma cena triste e inusitada de agressão no futebol tomou conta das redes sociais na tarde desta quinta-feira (11). Na Arábia Saudita, um torcedor que estava na arquibancada agrediu o atacante do Al-Ittihad, Abderrazak Hamdallah, com um chicote, após a derrota para o Al-Hilal, que culminou no vice-campeonato da Supercopa Saudita.

As imagens do vídeo mostram que, após a partida, o torcedor iniciou uma discussão com o atleta, que rebate jogando água em direção à arquibancada. Em seguida, o homem reage. Com um chicote nas mãos, o torcedor consegue acertar chibatadas no jogador e causa revolta. Outros jogadores do clube árabe tentam conter a situação.

No vídeo, seguranças e torcedores que estavam ao redor tentam retirar o torcedor da arquibancada. Veja:

Um sheik, torcedor do Al Ittihad, não curtiu perder o título da Supercopa para o Al Hilal e resolveu chicotear um dos jogadores do seu time.



Isso mesmo. Torcedor chicoteando jogador de futebol. pic.twitter.com/bmX3PH6rVy — (@DoentesPFutebol) April 11, 2024

A partida

O jogo entre Al-Ittihad e Al-Hilal foi válido pela final da Supercopa Saudita. O Al-Hilal conquistou o título após golear o adversário por 4 a 1, com gols de Malcom (2), Salem Al-Dawsari e Nasser Aldawsari. O único gol marcado pelo Al-Ittihad foi do atacante Abderrazak Hamdallah, vítima da agressão.

